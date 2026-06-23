Skånemejerier söker lagermedarbetare till deras kyllager!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som ska studera efter sommaren, söker ett långsiktigt extrajobb och vill bli en del av det härliga teamet på Skånemejeriers kyllager med start i Juli.
StudentConsulting söker nu studenter till en av våra största kunder, Skånemejerier. Företaget satsar fullt ut på en trivsam arbetsmiljö och du kommer att ingå i en pool av medarbetare som arbetar såväl dag som kväll och natt på lagret. Arbetsplatsen kännetecknas av glädje och teamwork.
Som orderplockare kommer din främsta uppgift vara att plocka ordrar till Skånemejeriers kunder.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd som konsult till Skånemejerier. Tjänsten tillsätts löpande och det är därför viktigt att du kan jobba hela sommaren. Det finns dag, kväll och nattpass där du behöver vara tillgänglig för alla olika tider. Störst behov har vi torsdag-söndag och vi vill att man ska kunna jobba 3 dagar i veckan.
DETTA SÖKER VI
du som söker skall vara studerande 2 år fram
du ska ha hög arbetsmoral
du ska vara punktlig och noggrann
du bör ha ett flexibelt schema och kan hoppa in med kort varsel
erfarenhet av lager- eller produktionsarbete sedan innan är meriterande men det är ännu viktigare att du har viljan att göra ett bra jobb
som person har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med fysiskt och monotont arbete
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. De har fyra anläggningar i södra Sverige: på den största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av våra färskvaror, på de två enheterna i Kristianstad produceras ost och förädlar och packar den. I Hjo finns den ekologiska tillverkningen.
Sedan 2012 ingår Skånemejerier i franska Groupe Lactalis-koncernen, världens största ostproducent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Boplatsgatan 9 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9974996