Skåne Stadsmission söker en tandsköterska till Stadsmissionshälsan

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Vi ger akut hjälp med basbehov såsom mat, kläder, hygien, vård och boende samt professionellt stöd för långsiktig förändring. Vårt mål är att ge alla människor nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Det gör vi genom att stödja individens tro på sin egen förmåga samtidigt som vi driver opinion för ett hållbart och medmänskligt Skåne. Vill du vara med?
Skåne Stadsmission har idag drygt 125 tillsvidareanställda medarbetare och cirka 275 privatvolontärer och 126 företagsvolontärer, samt en omsättning på cirka 120 miljoner kronor. Vi är en av tio medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som delar värdegrund och varumärkesplattform.
Stadsmissionens verksamheter finansieras genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), avtal, bidrag, projektmedel, försäljning av varor och tjänster samt insamlade medel från företag och privatpersoner.
Skåne Stadsmission driver Stadsmissionshälsan som erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125). Stadsmissionshälsan startade upp 2001 genom ett samarbete med Region Skåne och drivs idag som ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Region Skåne. Stadsmissionshälsan har idag tre mottagningar, fördelat på en mottagning i Malmö, en i Kristianstad och en i Helsingborg. Stadsmissionshälsans mottagningar är tillgängliga helgfria vardagar, är kostnadsfria och kräver ingen tidsbokning. Hos oss arbetar sjuksköterskor, fysioterapeut, tandläkare, läkare och fotvårdsspecialister.
Stadsmissionshälsan är mångfacetterad då vi arbetar mot en mängd olika målgrupper. Detta kräver en förmåga och intresse av att arbeta med människor med olika bakgrunder och problemställningar.
Nu utvecklar vi verksamheten ytterligare och därför söker vi en tandsköterska.Som tandsköterska på Skåne stadsmission har du en varierande vardag och gör oerhört stor skillnad för varje enskild patient. Många av våra patienter är tandvårdsrädda, det är därför viktigt att du som person är empatisk och kan hantera personer med psykisk ohälsa. Det är av största vikt att du kan anpassa ditt bemötande efter individen och har en värdegrund i alla människors lika värde och rättigheter.
Du är säker i din yrkesroll och har god förmåga att hitta individuella lösningar för patienter som kan ha svårt för vanliga behandlingsflöden. Du har förståelse för att tandvårdsrädsla manifesterar sig på olika sätt och kan möta patienten i situationen där hen befinner sig.
Verksamheterna genomsyras av Skåne stadsmissions värdegrund och allt arbete tar sin utgångspunkt i deltagarnas behov och rättigheter. Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Erbjuda tandvård inom ramen för Stadsmissionshälsans uppdrag.
• Sedvanlig assistans av tandläkare.
• Organisation och inventering av mobil och stationär klinik.
• Ansvar för att steriliserings- och hygienrutiner följs.
• Kontakt med sjuksköterska på stadsmissionshälsan angående gemensamma patienter.
• Aktivt delta i utvecklingsarbete.
Vi söker dig som är tandsköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift då kommunikation är viktigt i rollen. Som person är du positiv, kreativ och kan vända utmaningar till möjligheter. Du har en förmåga att arbeta självständigt samt känner dig trygg i din yrkesroll och har erfarenhet inom svensk tandvård. Det är av mycket stor vikt att du är självgående och strukturerad. Körkort. Mycket stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av mobil tandvård
- Erfarenhet av journalsystem Muntra
Anställningens omfattning
Anställningen gäller klinisk verksamhet på både stationär och mobil klinik. 80 % anställning. Vi ser inga problem med att du har en annan anställning parallellt med arbetet på Stadsmissionshälsan.
Du kommer att arbeta både på plats i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Vi utgår ifrån Malmö.
Din anställning kommer att vara hos Öresund tandvård men du kommer att tjänstgöra inom stadsmissionshälsans verksamhet. Anställningen är tidsbegränsad på 1 år men det finns möjlighet att tjänsten blir tillsvidare.
Då vi intervjuar löpande kan tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdag, passa därför på att söka redan idag!
Frågor om tjänsten besvaras efter den 8/1.
Kontaktperson:
Åsa Karlsson
Enhetschef Stadsmissionshälsan
Telefon 0732-542191
Skåne Stadsmission gör varje dag skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativt och professionellt socialt arbete. Stadsmissionens värdegrund sätter den enskilda människan i fokus och ambitionen är att deltagarna ska få ökad livskvalitet och egenmakt. För Stadsmissionens medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne.
Vill du vara med? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
