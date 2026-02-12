Skadetekniker till större bilåterförsäljare i Stockholm
2026-02-12
Tillhör du skaran skadetekniker som verkligen kan sitt hantverk?
Det finns många som kan spackel och slip. Men riktigt skickliga skadetekniker - de som kan räta en bärande struktur millimeterperfekt, som ser skillnad på en slarvig och en osynlig lagning, och som vet exakt när det krävs byte istället för reparation - dem finns det inte mängder av i Stockholm.
Vi letar efter en av dem. Är det du?
Då vill vi att du söker - det tar bara några minuter och du behöver inte ens skicka ett CV.Om tjänsten
En auktoriserad bilåterförsäljare i Stockholm söker en erfaren skadetekniker till sitt skadecenter. Här arbetar du med kvalificerade kaross- och lackreparationer på moderna nybilsmärken, från småskador och PDR till avancerad strukturreparation efter kollision.
Bolaget ligger i framkant med höghållfasta stål, aluminium och nya fogningstekniker. Det innebär att du hela tiden utvecklas tekniskt och aldrig fastnar i samma rutiner.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där erfarenhet värderas högt, där kollegor stöttar varandra, och där du får utrymme att göra det du är bäst på - leverera reparationer i toppklass.Arbetsuppgifter
• Karossreparation - rikta, byta och sammanfoga karossdelar med fokus på geometri, passform och säkerhet
• Strukturreparation - arbeta med riktutrustning och mätsystem för att återställa bärande strukturer till fabriksspecifikation
• Lackreparation - slipa, grunda, lacka och polera med hög finish. Du behärskar både hel- och småreparationer
• PDR (Paintless Dent Repair) - buckelförändring utan lackning där det är möjligt
• Skadekalkylering - bedöma skadeomfattning, dokumentera med foto och stötta i försäkringskontakter
• Kvalitetskontroll - slutkontroll av varje reparation innan utlämning, inklusive passform, spalter och lackfinish
• Samarbeta med kundmottagare, verkstadschef och försäkringsbolag för smidig hantering
Det här erbjuder vi dig
• En trygg arbetsplats hos en framgångsrik återförsäljare med över 50 år i branschen
• Moderna lokaler och professionell utrustning - riktbänk, svetsar, mätsystem och sprutbox i toppskick
• Löpande certifieringar och utbildningar som håller dig i framkant
• Prestigelös företagskultur med högt i tak och ledare som faktiskt lyssnar
• Trygg tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovård
• Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling inom koncernenProfil
Utbildning och erfarenhet (inget krav)
• Gärna utbildad fordonstekniker, karossreparatör eller lacktekniker (gymnasienivå eller motsvarande)
• Några års praktisk erfarenhet som skadetekniker på verkstad
• Erfarenhet av att arbeta mot försäkringsbolag och skadekalkyler
Vad du behöver kunna
• Karossreparation - erfarenhet av riktning, svetsning (MIG/MAG, punktsvets) och montering av karossdelar
• Lackteknik - du kan grunda, lacka och polera med bra finish
• Materialkunskap - grundläggande förståelse för olika materialtyper och hur de påverkar reparationsmetod
• Skadebedömning - du kan bedöma skadeomfattning och kommunicera kring reparationsbehov
Meriterande - inget krav, men en bonus
• Högvoltsbehörighet (hybrid/el)
• Erfarenhet av riktbänk (t.ex. Car-O-Liner, Celette) och elektroniska mätsystem
• Kunskap om höghållfast stål, aluminium och moderna fogningstekniker (limning, blindnitning)
• ADAS-kunskap - förståelse för att karossarbete kan påverka sensorer och kameror
• Erfarenhet av digitala kalkylsystem (t.ex. Cabas, DBS)Övrig information
• Goda kunskaper i svenska, samt förmåga att förstå teknisk dokumentation och reparationsanvisningar på engelska
• Goda IT-kunskaper - du arbetar dagligen med digitala system för kalkylering, dokumentation och beställning
Vem är du som person?
Du är en hantverkare med yrkesstolthet och uppskattar att jobba i bra team. Samtidigt trivs du med att planera dina egna jobb, ta ansvar för tidslinjer och kommunicera öppet med kollegor och kunder när något tar längre tid eller kräver en annan lösning än planerat.
Sök enkelt - utan CV
Den här tjänsten hanteras via NoCV - ett rekryteringsföretag som låter dig visa vad du kan istället för att skicka papper. Du behöver inte bifoga CV, personligt brev eller andra onödiga dokument.
Istället genomför du en kort intervju direkt via NoCV där du får svara på frågor om din erfarenhet och kompetens. Det tar bara några minuter och ger dig en rättvis chans att sticka ut - oavsett hur ditt CV ser ut.
Språk: Svenska
