Skadetekniker till BMW Trollhättan (Plåtslagare)
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Trollhättan Visa alla maskinreparatörsjobb i Trollhättan
2025-09-01
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilia AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Kungälv
, Lerum
, Partille
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag som ger dig möjligheter att utvecklas? Har du dessutom erfarenhet som skadetekniker eller motsvarande och redo för nästa steg? Då kan du vara den vi söker på Bilia BMW & Mini i Trollhättan.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som värdesätter dina kompetenser och ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som skadetekniker arbetar du med att reparera krockskadade bilar genom att byta och rikta karossdetaljer, göra svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontera och montera teknisk och mekanisk utrustning. Du kommer att ingå i ett målinriktat team och arbetet innebär att självständigt kunna utföra arbete och hantera större likväl som mindre plåtarbeten.
Vad vi önskar av dig
Du har fordonsteknisk utbildning med inriktning mot skadereparation alternativt plåtslagarutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom skadereparation och är kunnig inom yrket för att kunna erbjuda våra kunder den bästa reparationslösningen. B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-09-01Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning och placering på Bilia BMW & Mini i Trollhättan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Verkstadschef
Dennis Johansson dennis.johansson@bilia.se Jobbnummer
9486453