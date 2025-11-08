Skadetekniker / Plåtslagare sökes till Stockholm!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Skadetekniker arbetar du med att reparera krockskadade bilar genom att byta och rikta karossdetaljer, göra svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontera och montera teknisk och mekanisk utrustning. Att självständigt söka efter information och reparationsmetoder har en avgörande betydelse för att kunna leverera säkra reparationer.
Du utför förekommande arbeten inom angiven tid och med fackmannamässig kvalitet. I arbetet samverkar du med planering, bildelsrådgivare och skaderäknare för att skapa goda resultat och uppfylla fastställda mål.
En viktig del i arbetet är att bidra till en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats.
Du har fordonsteknisk utbildning motsvarande lägst gymnasienivå med inriktning mot plåtslagare eller motsvarande. Det är en meriterande om du har varit i en liknande befattning.
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som
Som person är du biltekniskt intresserad och trivs med att ha kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du är positiv, flexibel och har en god känsla för service och siktet inställt på långsiktiga och goda relationer till både interna och externa kunder. Vi tror att du är energisk och gillar ett högt tempo samtidigt som du är noggrann och strukturerad och vill uppnå ett gott resultat åt din kund.
Du arbetar gärna självständigt med dina reparationsarbeten men trivs med att vara del i en grupp där alla arbetar mot samma mål. Ersättning
