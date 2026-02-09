Skadetekniker / bilplåtslagare till Europeiska Motor
Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Till skadeverkstaden hos Europeiska Motor / Toyota Östermalm rekryterar vi nu en bilskadetekniker /bilplåtslagare.
Arbetsuppgifter
Skadeverkstaden utgör en viktig del av vår servicemarknadsaffär och här tar vi hand om en betydande del av Stockholms toyota-vagnpark. Som bilskadetekniker kommer du att jobba tillsammans med ett team av skickliga och erfarna bilskade- och fordonstekniker och tillsammans skapar ni en servicemarknad att vara stolt över.
Din roll blir tekniskt bred och du blir en av våra experter på plåtskador. Med er hjälp säkerställer vi en vagnpark med nöjda och återkommande kunder. Därför blir din roll hos oss mycket viktig och din insats kommer både att synas och göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta
Reparation och arbete med krockskadade Toyotabilar.
Byta och rikta karossdetaljer, göra svets- och limarbeten i plast, plåt, chassidragningar och även glasbyten.
Du kommer arbeta med hela processen där det ingår att slipa, spackla, svetsa, limma, mäta och rikta. Publiceringsdatum2026-02-09Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är utbildad bilskadereparatör, och har gärna några års arbetserfarenhet av rollen som skadetekniker.
Har jobbat med dagens fordonsteknik, har ett långtgående tekniskt intresse och brinner för att lösa problem och hjälpa dina kunder på bästa sätt.
Behärskar svenska i tal och skrift och förstår instruktioner på engelska.
Innehar manuellt B-körkort.
Som person är du social och trevlig med en positiv inställning. Du är självgående, strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, även under tidspress. Du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad och gör det som krävs för att varje kund ska bli nöjd. Vidare har du en stark drivkraft och trivs i en rörlig miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Hos oss är samarbete viktigt och man jobbar tillsammans med sina kollegor. Delar du dessutom vårt stora bilintresse och tycker om ny teknik så kommer du att passa in mycket bra hos oss.
Vi erbjuder dig
Ett kvalificerat arbete på en auktoriserad bilverkstad i ett modernt och kundfokuserat företag med över 50 år i branschen.
Du får jobba med Toyota, ett av världens starkaste varumärken och erbjuds stora utvecklingsmöjligheter, med en rad vidareutbildningar.
Trygg och stabil arbetsplats med högt i tak, kompetenta och lyhörda ledare samt trevliga och stöttande kollegor.
Man arbetar strukturerat enligt "The Toyota Way" och har värderingar och arbetssätt hyllade världen över.
Det är ett företag som går mycket bra och det är väldigt roligt att jobba med varumärket Toyota.
Du erbjuds även friskvårdsbidrag, pensionsavsättning samt företagshälsovård.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är på heltid, med start så snart det är möjligt. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Starfinder och Thilda Bernlind 072-099 60 97 Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Europeiska Motor AB (Östermalm) Kontakt
Thilda Bernlind thilda.bernlind@starfinder.se Jobbnummer
9732139