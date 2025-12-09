Skadeteknik Sverige AB söker Saneringstekniker till Örebro och Karlskoga
2025-12-09
Skadeteknik Sverige AB söker Saneringstekniker till Örebro/Karlskoga kontoren.
Verksamheten som är familjeägd startades 1989. Med en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster,
har företaget vuxit. I dag har vi anläggningar i Filipstad, Jönköping, Karlstad, Karlskoga, Köping,
Motala, Nyköping, Nässjö och i Örebro, där vårt huvudkontor är beläget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sanering av lokaler samt lättare rivningar, då vi arbetar med allt från
bränder och vattenskador till större industrisaneringar. Du blir en viktig del av vårt team som
Du blir en viktig del av vårt team som
skapar rena och säkra miljöer för våra kunder.
För tjänsten som saneringstekniker gäller att man är allroundkunnig. Man har en god samarbetsförmåga och social kompetens.
Kan ta instruktioner för att kunna utföra säkra, effektiva och kvalitativa saneringar.
Tidigare erfarenhet från bygg eller saneringsverksamhet är ett plus. Har du dessutom Asbestutbildning eller andra utbildningar för branschen så är det meriterande.
För rollen som saneringstekniker har vi krav på minst körkort B.
Anställningsvillkor, timanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Skicka ansökan via ansökningsknappen till: pontus.nygren@skadeteknik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skadeteknik Sverige AB
(org.nr 556797-9835) Kontakt
Arbetsledare
Johan Eriksson johan.eriksson@skadeteknik.se Jobbnummer
9635348