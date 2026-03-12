Skadeteknik Sverige AB söker Arbetande arbetsledare till Köpingskontoret.
Skadeteknik Sverige AB / Byggjobb / Köping Visa alla byggjobb i Köping
2026-03-12
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skadeteknik Sverige AB i Köping
, Örebro
, Nyköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Verksamheten som är familjeägd startades 1989. Med en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, har företaget vuxit. I dag har vi anläggningar i Jönköping, Karlstad, Karlskoga, Filipstad, Motala, Nyköping, Köping och i Örebro, där vårt huvudkontor är beläget.
Vi söker dig som är driven och handlingskraftig. Erfarenhet av sanering, rivning och bygg är viktigt för tjänsten. Du är kommunikativ med en positiv syn på människor. Att du tycker om att leda och motivera medarbetare är en förutsättning, samt att du klarar av att prioritera och ta beslut även i ett högt arbetstempo. Du har ett högt säkerhetstänkande och en stark vilja att uppnå satta mål är utmärkande karaktärsdrag hos dig. Du kommer att utgå från Köping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som arbetande arbetsledare ansvarar du tillsammans med platschef och arbetsledarkollegor för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet avseende tid, material, personal och maskiner.
Du har arbetsmiljö-och personalansvar för dina projekt.
Du eftersträvar att gruppen når satta mål med god service- och kvalité.
Du deltar också i arbetet i fält.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi ser att du har minst 3 års branschkunskap.
Du har några år i någon ledande funktion.
MEPS-kunskap
God datavana.
Krav Körkort B. Meriterande med BE.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
Tjänsten är en Tillsvidareanställning Heltid (Provtjänstgöring tillämpas)
Arbetstid, dagtid. Jour kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skadeteknik Sverige AB
(org.nr 556797-9835)
Mästaregatan 9 (visa karta
)
731 50 KÖPING Jobbnummer
9794625