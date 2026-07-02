Skådespelare (vuxna, 19 år och äldre) till säsongen 2027
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2026-07-02
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Skådespelare till säsongen 2027 i Astrid Lindgrens Värld
"Jag trodde du var på låtsas, men nu vet jag att du finns på riktigt." – ett besökande barn till Madicken i Astrid Lindgrens Värld
I Astrid Lindgrens Värld kliver besökarna rakt in i sagornas värld och blir direkt en del av den. Här får barnen och deras familjer träffa, prata och leka med karaktärerna från Astrid Lindgrens böcker. Våra besökare får varje dag se berättelserna från de välkända böckerna som spelas upp i över 25 föreställningar. Varje år har parken nästan en halv miljon besökare och det gör oss till Sveriges största utomhusteater och en sagovärld som skapar minnen för livet. Vår målsättning är att levandegöra Astrid Lindgrens författarskap och att arbeta i hennes anda utifrån grundvärderingen att alla människor har lika värde. Hos oss är alla en betydelsefull del i att skapa en äkta och genuin upplevelse av Astrid Lindgrens Värld.
Vill du också vara med i vårt arbete?
Som skådespelare i Astrid Lindgrens Värld är du i karaktär hela arbetsdagen. Kärnan i vår teaterverksamhet är den omedelbara kontakten och mötet med varje besökare, som sker mellan våra föreställningar. Hos oss kommer du även ha barn som kollegor. Vi ser därför att du är flexibel, lyhörd och nyfiken på att skapa tillsammans med dem, där barnets perspektiv står i centrum.
För att söka rollen som skådespelare hos oss behöver du ha utbildning och/eller professionell erfarenhet inom teater/dans/sång. Har du förkunskaper i improvisationsteater är det meriterande. Astrid Lindgrens Värld är öppen maj-augusti, veckans alla dagar och i alla väder. Det är därför viktigt för oss att du är lösningsorienterad, tar eget ansvar och kan hantera snabba förändringar.
Vi välkomnar alla oavsett etnicitet, könstillhörighet och kulturell bakgrund. Uppfyller du de formella kraven är du välkommen att söka till oss!
Ansökan fyller du i på vår hemsida www.astridlindgrensvarld.se.
Vi tar inte emot ansökan via post eller e-post.
Anställningsperiod 1: ca 30 mars – 15 augusti 2027
Anställningsperiod 2: ca 12 april - 15 augusti 2027
Anställningsperiod 3: ca 19 april – 15 augusti 2027
Lön: Enligt avtal mellan Scen & Film och Svensk Scenkonst
Sista dag att ansöka är 24 augusti 2026.
Audition sker på ett av följande datum:
29 september - audition främst för personer som tidigare arbetat hos oss. Även personer som tidigare har varit på callback kan bli kallade till den här dagen.
30 september - audition för nya sökande samt de som inte ryms den 29 sep.
1 oktober - audition för nya sökande samt de som inte ryms den 29 sep.
Audition hålls i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby.Publiceringsdatum2026-07-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Martina Käll, Producent Malin Samuelsson, Producent producent@astridlindgrensvarld.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956539-2083538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033), https://jobb.astridlindgrensvarld.se
Fabriksgatan (visa karta
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598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9990316