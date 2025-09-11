Skådespelare sökes till Teater Scarlet
2025-09-11
Teater Scarlet söker nu en kvinnlig skådis för positionen som swing i Göteborg.
Som swing spelar du både roller i våra föreställningar varje fredag och lördag kväll men är också redo att hoppa in för andra kvinnliga skådisar om någon skulle vara sjuk.
Under två av fyra akter jobbar du med ljud och ljus om ingen är sjuk och i aktpaus jobbar du i vår teaterbar.
Jobbet innebär att du är med på rep så snart som möjligt och det är sedan premiär första helgen i Oktober.
Vi spelar sedan varje fredag och lördag och arbettiderna ligger mellan 17:30 och 23:00.
Vi har uppehåll över Jul och Påsk.
Ersättning: 150 kr i timmen under spelperioden.
Kontraktet löper fram till slutet av April 2026 och det är viktigt att du kan vara med hela perioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@eventligan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eventligan Sverige AB
