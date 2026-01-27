Skådespelare sökes till svensk långfilm
2026-01-27
Vi söker nu skådespelare till huvudroller i en svensk ungdomsfilm som går under namnet På Liv och Död och produceras av Mondiala Entertainment Productions.
Det är ett "coming of age" drama som påminner något om serier som Euphoria/Skam/Young royals men med en helt egen vibe.
Det är ett independent projekt men med höga ambitioner som siktar på att skapa bästa möjliga långfilm för att i första hand visa på filmfestivaler.
Vi söker skådespelare i spelålder 17/18 år som är tillgängliga för inspelning under mars 2026 i Göteborg.
Det är ett projekt med begränsad budget men arvode finns.
Arvode enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
