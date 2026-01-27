Skådespelare sökes till svensk långfilm

Mondiala Entertainment AB / Skådespelarjobb / Göteborg
2026-01-27


Vi söker nu skådespelare till huvudroller i en svensk ungdomsfilm som går under namnet På Liv och Död och produceras av Mondiala Entertainment Productions.
Det är ett "coming of age" drama som påminner något om serier som Euphoria/Skam/Young royals men med en helt egen vibe.
Det är ett independent projekt men med höga ambitioner som siktar på att skapa bästa möjliga långfilm för att i första hand visa på filmfestivaler.
Vi söker skådespelare i spelålder 17/18 år som är tillgängliga för inspelning under mars 2026 i Göteborg.
Det är ett projekt med begränsad budget men arvode finns.
Arvode enligt överenskommelse.
Boende finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: mondialaentertainment@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skådespelare På Liv och Död".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mondiala Entertainment AB (org.nr 559036-2371), http://www.mondialaproductions.com
Toredalsgatan 29 (visa karta)
418 71  GÖTEBORG

Jobbnummer
9708137

