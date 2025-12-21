Skådespelare sökes till Kortfilmer inom världen "The True Spirit Within"
2025-12-21
Mondiala Productions öppnar nu upp möjligheten att söka till våra kortfilmsprojekt igen.
Inför skapandet av vår TV serie kommer vi att spela in ett stort antal kortfilmer för att introducera tittarna till världen där det hela utspelar sig.
Detta är en independent serie men med hög ambitionsnivå som siktar mot att nå internationell framgång. Den spelas in på engelska så vi letar efter skådespelare som pratar engelska helt utan svensk brytning.
Mondiala Productions är ett nytt produktionsbolag med säte i Göteborg och inspelningarna kommer ske i Göteborg med omnejd.
Vi kommer att spela in kortfilmer under perioden Februari - Augusti 2026.
Inspelning av en kortfilm tar en heldag + en halvdag repetition och sker i Göteborg.
Arvode för att vara med i en kortfilm: Skådespelare 999 kr
Vi söker en stor mängd olika skådespelare då vi ska spela in ett 30 tal olika kortfilmer under denna period.
Har man varit med i en kortfilm så finns det en chans att man får erbjudande om att vara med i själva serien som spelas in 2027.
Fika och smörgåsar finns i vanlig ordning på plats, men vi har inte möjlighet att stå för resa till och från Göteborg för inspelning av kortfilm.
Däremot erbjuder vi boende för skådespelare när de är här och filmar.
Mer info om våra projekt: www.mondialaproductions.com

Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: mondialaentertainment@outlook.com

Arbetsgivare Mondiala Entertainment AB
http://www.mondialaproductions.com
Toredalsgatan 29 (visa karta
)
418 71 GÖTEBORG
9658360