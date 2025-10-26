Skådespelare sökes till En Kung På Fall - Mordgåta
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Nacka
, Göteborg
, Malmö
Teater Scarlet söker nu en kvinnlig skådespelare för att axla rollen som swing i vår uppsättning av En Kung På Fall på brygghuset i Stockholm.
Pjäsen handlar om den svenska stormaktstiden och är en mordgåta i 4 akter. Det är mycket humor inblandat i detta kostymdrama.
Som swing spelar du både en egen roll i pjäsen (hovdam/ rysk spion) i 2 av 4 akter och står redo att hoppa in för någon av de andra kvinnliga skådespelarna vid allvarlig sjukdom.
De akter du inte behövs på scen hjälper du till i ljud och ljusbåset och under aktpaus hjälper hela teaterteamet till med serveringen av våra tre rätter.
Rep sker på plats i Stockholm på Norrtullsgatan 12, den 3:e och 4:e November mellan 17:00 och 22:30.
Lön speltillfällen: 200 kr timmen (ink semesterersättning), varje pass är drygt 5 timmar. 1050 kr per föreställning
Lön Rep: 300 kr om dagen
Speldatum: Viktigt att du kan vara med på samtliga datum!
2025
November
8:e, 15:e, 22:e
December
6:e
Datum för 2026
Januari
10:e, 17:e
Februari
14:e, 21:e
Mars
7:e, 14:e
April
11:e, 18:e April
Maj
16:e Maj, 23:e Maj
Juni
13e Juni
September
5:e, 12:e
Oktober
3:e, 10:e
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@eventligan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Swing - En Kung på Fall".
(org.nr 556840-8321)
Norrtullsgatan 12 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM
Eventligan Sverige AB Jobbnummer
9574594