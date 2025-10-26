Skådespelare sökes till En Kung På Fall - Mordgåta

Eventligan Sverige AB / Skådespelarjobb / Stockholm
2025-10-26


Teater Scarlet söker nu en kvinnlig skådespelare för att axla rollen som swing i vår uppsättning av En Kung På Fall på brygghuset i Stockholm.

Pjäsen handlar om den svenska stormaktstiden och är en mordgåta i 4 akter. Det är mycket humor inblandat i detta kostymdrama.

Som swing spelar du både en egen roll i pjäsen (hovdam/ rysk spion) i 2 av 4 akter och står redo att hoppa in för någon av de andra kvinnliga skådespelarna vid allvarlig sjukdom.

De akter du inte behövs på scen hjälper du till i ljud och ljusbåset och under aktpaus hjälper hela teaterteamet till med serveringen av våra tre rätter.

Rep sker på plats i Stockholm på Norrtullsgatan 12, den 3:e och 4:e November mellan 17:00 och 22:30.

Lön speltillfällen: 200 kr timmen (ink semesterersättning), varje pass är drygt 5 timmar. 1050 kr per föreställning

Lön Rep: 300 kr om dagen

Speldatum: Viktigt att du kan vara med på samtliga datum!

2025

November

8:e, 15:e, 22:e

December

6:e

Datum för 2026

Januari

10:e, 17:e

Februari

14:e, 21:e

Mars

7:e, 14:e

April

11:e, 18:e April

Maj

16:e Maj, 23:e Maj

Juni

13e Juni

September

5:e, 12:e

Oktober

3:e, 10:e

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@eventligan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Swing - En Kung på Fall".

Arbetsgivare
Eventligan Sverige AB (org.nr 556840-8321)
Norrtullsgatan 12 (visa karta)
113 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Eventligan Sverige AB

Jobbnummer
9574594

