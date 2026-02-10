Skadesamordnare till Gavlegårdarna AB!
2026-02-10
Brinner du för struktur, samordning och att göra skillnad när det verkligen behövs? Vår kund Gavlegårdarna söker nu en skadesamordnare som vill arbeta nära både kollegor och hyresgäster för att säkerställa en trygg och välfungerande boendemiljö.
OM TJÄNSTEN
Vår kund Gavlegårdarna är ett stort bostadsbolag inom allmännyttan. Var fjärde Gävlebo bor i deras bostäder som finns spridda över hela kommunen. De som jobbar hos Gavlegårdarna drivs av bolagets vision - Känn dig hemma. Den innebär att hyresgäster och medarbetare, men också Gävles invånare ska trivas med och hos dem. I hundra år har Gavlegårdarna bidragit till en bra livsmiljö för Gävleborna och de vill de fortsätta med. Gavlegårdarna ska bidra till utvecklingen som säkrar framtidens bostäder.
Nu söker vår kund Gavlegårdarna en skadesamordnare för att stärka deras arbete med brand- och vattenskador.
Uppdraget är sträcker sig mellan 2026-06-01 och förväntas pågå till 2027-05-31.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som skadesamordnare är intensivt och därför behöver du vara flexibel och trivas med ett högt arbetstempo. VI ser gärna att du trivs med att arbeta strukturerat och gillar att ha många arbetsuppgifter igång samtidigt.
I din roll som skadesamordnare rapporterar du till din gruppchef och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Driva mindre projekt av renoveringskaraktär
• Leda skadearbetet och samordna interna och externa hantverkare (inkl. planering, genomförande, administration etc.)
• Bedöma omfattning av skador (inkl. fuktmätning)
• Genomföra besiktningar på genomfört arbete
• Driva förbättringsarbete kopplat till vattenskadeprocessen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning exempelvis inom projektledning eller som byggnadsingenjör, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Innehar B-körkort
• Har erfarenhet av att ha arbetat med flera yrkesgrupper
• Har god administrativ förmåga och van att arbeta i Officepaketet
• Har erfarenhet av att ha besiktigat lägenheter/skador
Det är meriterande om du har
• Om du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat med vattenskador i lägenheter och lokaler
• Om du har vana av att driva projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
HÄR kan du läsa mer om hur Gavlegårdarna AB presenterar sig
