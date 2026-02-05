Skadesamordnare till AB Gavlegårdarna
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-02-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Gavlegårdarna är ett stort bostadsbolag inom allmännyttan. Var fjärde Gävlebo bor i våra bostäder som finns spridda över hela kommunen. Vi som jobbar här drivs alla av bolagets vision Känn dig hemma. Den innebär att hyresgäster och medarbetare, men också Gävles invånare ska trivas med och hos oss. I hundra år har Gavlegårdarna bidragit till en bra livsmiljö för Gävleborna. Det ska vi fortsätta med. Gavlegårdarna ska bidra till utvecklingen som säkrar framtidens bostäder.
Nu söker vi en skadesamordnare för att stärka vårt arbete med brand- och vattenskador.Arbetsuppgifter
Skadesamordnare rapporterar till din gruppchef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Driva mindre projekt av renoveringskaraktär.
• Leda skadearbetet och samordna interna och externa hantverkare (inkl. planering, genomförande, administration etc.)
• Bedöma omfattning av skador (inkl. fuktmätning)
• Genomföra besiktningar på genomfört arbete
• Driva förbättringsarbete kopplat till vattenskadeprocessenProfil
Arbetet som Skadesamordnare är intensivt och du som söker denna tjänst behöver därför vara flexibel och trivas med ett högt arbetstempo. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt och har inga problem med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vi ser gärna att konsulten har eftergymnasial utbildning, exempelvis projektledning, byggnadsingenjör eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet med vattenskador i lägenheter och lokaler. Vidare ser vi att du är van att driva projekt och kan hålla flertalet igång samtidigt.
• Vi söker dig som:
• Är van vid att samarbeta med flera olika yrkesgrupper
• Är van att arbeta administrativt och har goda kunskaper inom Officepaketet
• Har erfarenhet från att besikta lägenheter/skador
• Har B-körkort (krav)
Vi ser det även som självklart att du har en positiv inställning till de utmaningar som den ställs inför samt att du trivs med att jobba i grupp och du samarbetar väl med andra för att uppnå den bästa möjliga lösningen oavsett situation.Så ansöker du
Denna tjänst är ett konsultuppdrag genom Clockwork. Det sträcker sig från 2026-06-01 tom 2027-05-31. Arbetet sker på plats hos AB Gavlegårdarna i Gävle. Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten senast 2026-02-22 på vår hemsida www.clockworkpersonal.se,
tjänsten kan dock tillsättas tidigare då vi träffar kandidater löpande under ansökningstiden. Om du har funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Broqvist på 0733-51 27 47 eller elin.broqvist@clwork.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Elin Broqvist elin.broqvist@clwork.se +46 73 351 27 47 Jobbnummer
9726404