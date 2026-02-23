Skadereparatör till Sundsvalls skadecenter

Berners Person - och Transportbilar AB / Tunnplåtslagarjobb / Sundsvall
2026-02-23


Vårt nya skadecenter Sundsvalls Skadecenter satsar för framtiden och utökar - därför söker vi fler skadereparatörer! Kanske är du en erfaren eller nyutbildad skadereparatör eller en fordonstekniker som är intresserad av att växla över till skadesidan? Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du blir del av Norrlands största och mest moderna skadeverkstad med all vår kompetens inom plåt, lack och glasreparation under ett och samma tak - anpassat för dagens och framtidens bilar.
Tjänsten som skadereparatör
Hos oss får du ett omväxlande arbete med några av världens ledande varumärken i en verkstad med tillgång till den senaste tekniken. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

reparera skador

allt från mindre plåtarbeten till reparation av större karosseriskador

glasarbeten och byta ut delar för att återställa kundens bil till ursprungsskick

Vi söker dig som...
Är utbildad skadereparatör eller fordonstekniker

Har B-körkort för manuell växellåda

God datavana eftersom all reparationsinformation finns i våra system

Är noggrann och har känsla för vad ett gott hantverk är

Är positiv och har god samarbetsförmåga!

Om Sundsvalls skadecenter
Vi välkomnar dig till Sundsvalls Skadecenter - Norrlands största och mest moderna skadeverkstad där vi har samlat alla dina kollegor inom plåt, lack och glasreparationer inom samma tak. De nya lokalerna och våra arbetssätt är helt anpassade för dagens och framtidens skadeprocess och vi reparerar alla bilmärken, från små personbilar till större transportbilar, och arbetar alltid med originaldelar och metoder som följer tillverkarnas anvisningar.
Läs mer om vårt nya skadecenter här.
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå

Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar

Friskvårdsbidrag

Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening

Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp

Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE

Arbetstider: Dagtid Ansökan: Ansökan är öppen till 29 mars men vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Arbetsgivare
Berners Person - och Transportbilar AB (org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Södra Förmansvägen 4
863 41  SUNDSVALL

Kontakt
Patrik Hagemo
patrik.hagemo@berners.se
070-1089013

