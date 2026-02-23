Skadereparatör till Sundsvalls skadecenter
Berners Person - och Transportbilar AB / Tunnplåtslagarjobb / Sundsvall Visa alla tunnplåtslagarjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Sundsvall
, Härnösand
, Sollefteå
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vårt nya skadecenter Sundsvalls Skadecenter satsar för framtiden och utökar - därför söker vi fler skadereparatörer! Kanske är du en erfaren eller nyutbildad skadereparatör eller en fordonstekniker som är intresserad av att växla över till skadesidan? Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du blir del av Norrlands största och mest moderna skadeverkstad med all vår kompetens inom plåt, lack och glasreparation under ett och samma tak - anpassat för dagens och framtidens bilar.
Tjänsten som skadereparatör
Hos oss får du ett omväxlande arbete med några av världens ledande varumärken i en verkstad med tillgång till den senaste tekniken. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
reparera skador
allt från mindre plåtarbeten till reparation av större karosseriskador
glasarbeten och byta ut delar för att återställa kundens bil till ursprungsskick
Vi söker dig som...
Är utbildad skadereparatör eller fordonstekniker
Har B-körkort för manuell växellåda
God datavana eftersom all reparationsinformation finns i våra system
Är noggrann och har känsla för vad ett gott hantverk är
Är positiv och har god samarbetsförmåga!
Om Sundsvalls skadecenter
Vi välkomnar dig till Sundsvalls Skadecenter - Norrlands största och mest moderna skadeverkstad där vi har samlat alla dina kollegor inom plåt, lack och glasreparationer inom samma tak. De nya lokalerna och våra arbetssätt är helt anpassade för dagens och framtidens skadeprocess och vi reparerar alla bilmärken, från små personbilar till större transportbilar, och arbetar alltid med originaldelar och metoder som följer tillverkarnas anvisningar.
Läs mer om vårt nya skadecenter här.
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: Dagtid Ansökan: Ansökan är öppen till 29 mars men vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Sökord: Skadetekniker, plåtslagare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7268742-1856311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Södra Förmansvägen 4 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Berners Kontakt
Patrik Hagemo patrik.hagemo@berners.se 070-1089013 Jobbnummer
9757937