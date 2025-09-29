Skadereglerare till vår plåt- och lackverkstad
Floretten AB / Tunnplåtslagarjobb / Helsingborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Helsingborg
2025-09-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Floretten AB i Helsingborg
Som skadereglerare hos oss blir du en viktig länk mellan kund, försäkringsbolag och vår verkstad. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att bestå av: göra skadebesiktningar (ta emot och dokumentera skador på bilar) och kostnadskalkyler, upprätta kontakten med försäkringbolag och kund. Följa upp reparationer och säkerställa att arbetet håller högsta kvalitet.
Vi söker dig som har erfarenhet från skadebesiktning/skadereglering inom plåt och lack skador. Noggrann, serviceinriktad och bra på att kommunicera är viktiga faktorer och en förutsättning för tjänsten. God datorvanan och gärna kunskaper i kalkylprogram, vi använder oss av Cabas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: ekonomi@florettenbilrikt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Floretten AB
(org.nr 556965-0897)
Bergavägen 15 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomi- och personalansvarig
Marie Jacobsson ekonomi@florettenbilrikt.se 042-201661 Jobbnummer
9531015