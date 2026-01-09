Skadereglerare till Företagsskador
Som Skadereglerare är ditt uppdrag att hjälpa våra företagskunder som har drabbats av skada. Du tar emot skadeanmälan via telefon eller digitala kanaler för att sedan göra bedömningar samt fatta beslut om skadan är ersättningsbar, och vilken ersättning som försäkringstagaren har rätt till utifrån försäkringsvillkoren. Det dagliga arbetet innebär att vara tillgänglig för våra företagskunder på telefonslingan samt vår gruppmejl. Du arbetar självständigt med dina ärenden, men samarbete är en självklar del av vardagen - både med kollegor i ditt team och med andra avdelningar inom LF Dalarnas. Vårt uppdrag är att på ett professionellt och engagerat sätt vägleda kunden genom hela skadeprocessen. Det innebär också att du samordnar insatser med samarbetspartners och kollegor för att säkerställa att kunden får snabb och korrekt hjälp.
Vi är 8 skadereglerare med blandad erfarenhet och kompetens som jobbar på Företagsskador. 5 av oss jobbar med byggskador och resterande 3 jobbar med avbotts- och egendomsskador. Gruppen är uppdelad på utetekniker och innetekniker. Uteteknikerna gör skadebesiktningar och kundbesök runt om i länet medan inneteknikerna jobbar i huvudsak från kontoret men kan vid behov åka ut på kundbesök.
Vill du vara med och skapa trygga kundupplevelser där tillgänglighet och service står i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du som söker tjänsten har gymnasieutbildning, B-körkort och god datorvana. Vidare har du erfarenhet av att jobba med skadereglering och kundservice. Det är meriterande om du har utbildning inom försäkring, bygg, sanering eller besiktning. Ytterligare ett plus i kanten är det om du har kalkylkunskap i MEPS. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av skadereglering mot företag.
I rollen som Skadereglerare är det viktigt att du är noggrann, vågar fatta egna beslut och arbetar effektivt med ärenden, utan att tumma på kvalitén. Du är självgående samtidigt som du trivs med teamwork. Du uttrycker dig bra i tal och skrift och är kommunikativt skicklig, de vill säga att du har lätt för att anpassa budskap efter individ och situation. Du är en driven person som tar stort ansvar för både din egen och andras utveckling. Du gillar att jobba mot högt uppsatta mål och bidrar med engagemang.
För ytterligare information kontakta: Linda Palmén, Chef Företagsskador, 023 930 10
Lokala fackliga företrädare: Fredrik Pöllänen, Forena, 023 930 34
Varmt välkommen med din ansökan!
LF Dalarnas är ett av 23 lokala och kundägda länsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Hos oss jobbar ungefär 380 medarbetare från hela länet. Med våra kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Leksand, Mora och Malung finns vi nära våra kunder som också är våra ägare.
Vår företagskultur är en central framgångsfaktor - kund- och prestationsinriktad, präglad av viljan till utveckling, högt engagemang, värme och glädje. Grunden är passionen för våra kunder, där vi genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar det bästa kundmötet.
Vi vill med en god företagskultur, attraktiva anställningsvillkor och ett stort engagemang, attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
