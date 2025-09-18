Skadereglerare/garantihandläggare till prestigelöst företag i tillväxt
2025-09-18
Som noggrann skadereglerare hos Fragus Group bidrar du till att höja bilägarens upplevelse av sitt bilägande samt stärka vår relation med våra återförsäljare och de verkstäder vi samarbetar med.
Ditt jobb på Fragus Group
I rollen som skadereglerare kommer du att bedöma anmälda skador på fordon och, med ditt tekniska kunnande, fatta beslut om hur skadan ska regleras. Du kommer också att fungera som länken mellan bilägare, verkstäder och våra återförsäljare.
Arbetet innebär mycket kommunikation och ställer höga krav på ett gott bemötande i både tal och skrift för att på bästa sätt hjälpa kunden i sitt skadeärende.
Dina arbetsredskap kommer främst att bestå av telefon och dator, även besök på verkstäder eller hos återförsäljare kan också förekomma.
Du blir en del av ett härligt team där vi stöttar varandra, har kul på jobbet och värdesätter nya tankar, idéer och kompetensutbyte.
Skadeavdelningen i Mölndal består i dagsläget av 9 personer och nu behöver vi stärka upp med ytterligare en kollega, kanske är det du?
Är det här du?
Vi söker dig som,
Har goda kunskaper inom fordonsteknik och reservdelar.
Har erfarenhet av service, rådgivning eller handläggning av kundärenden.
Är lösningsorienterad, lyhörd och har en god kommunikationsförmåga.
Har en fordonsteknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet med ett par års praktisk erfarenhet inom yrket.
Meriterande men inte ett krav om du har praktisk erfarenhet av att arbeta med elbilar.
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du erfarenhet som verkstadsförman, assisterande verkstadsförman, servicetekniker eller garanti- och skadereglerare på verkstad, hos bilimportör eller försäkringsbolag är det ett stort plus.
Vi söker dig som brinner för service, förstår och kan förklara tekniska funktioner/lösningar och är genuint intresserad av att hjälpa våra kunder som råkat ut för en skada på sin bil. Du behöver vara noggrann, strukturerad och effektiv i hur du utför ditt dagliga arbete då vi hanterar många skadeärenden samtidigt.
Vi verkar på en marknad som ständigt utvecklas och detta kräver att du som person är anpassningsbar, nyfiken och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt.
Vidare är du en lagspelare med god samarbetsförmåga som gillar att sprida energi till teamet.
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/skadetekniker-fragus-group-molndal-2?utm_source=arbetsformedlingen
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Fragus Group. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Fragus Group och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
