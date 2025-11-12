Skadereglerare för personskador till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning
2025-11-12
Är du nyfiken på att jobba med reglering av personskador eller andra skador? Har du en akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området samt erfarenhet av att analysera information och fatta självständiga beslut? Då kan vi erbjuda dig en spännande tjänst på vår försäkringsavdelning där du får möjlighet att växa tillsammans med kompetenta kollegor!
Kammarkollegiet fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Bland våra många uppdrag från riksdag och regering ingår att försäkra den statliga verksamheten. Kammarkollegiets försäkringsavdelning fungerar helt enkelt som statens försäkringsbolag där vi arbetar med riskhantering och skadereglering för statliga myndigheter och stiftelser. Vår verksamhet omfattar försäkringsområdena person, resor, verksamhet och fordon, totalt ett 30-tal olika försäkringsprodukter. Kammakollegiets försäkringsavdelning finns i Karlstad och har cirka 40 anställda fördelade på tre enheter och en stab. Kammarkollegiet genomför en omfattande digitalisering av hela verksamheten och på försäkringsavdelningen pågår en förändring av våra interna arbetssätt och utveckling av e-tjänster för våra kunder.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya medarbetare som kan förstärka vår personskadeenhet.
En av tjänsterna innebär att du handlägger personskador genom att självständigt genomföra medicinska och andra utredningar, analyser och bedöma olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, mejl och brev i kontakt med försäkrade, vårdgivare och myndigheter. I denna tjänst ingår att göra kvalificerade bedömningar av personskador och att utifrån det sammanlagda underlaget fatta beslut som går i linje med skadeståndsrätt, våra försäkringsvillkor och personskadepraxis.
I den andra tjänsten handlägger du skador inom våra student- och reseförsäkringar genom att självständigt genomföra utredningar, analyser, bedöma olika typer av underlag samt begära in kompletteringar. Utifrån det sammanlagda underlaget fattar du beslut som går i linje med våra försäkringsvillkor och praxis. I den här tjänsten ingår även bedömningar av personskador enligt ovan och prövning av egendoms- och ansvarsskador. En stor del av vår handläggning och kommunikation sker på engelska.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning som Kammarkollegiet bedömer relevant för tjänsten, gärna inom det samhällsvetenskapliga området
• erfarenhet förvärvad genom antingen studier eller arbetsliv där du analyserat information och utifrån det dragit egna slutsatser och fattat självständiga beslut
• mycket god förmåga att arbeta med digitala system och verktyg
• förmåga att på ett mycket tydligt och välformulerat sätt kunna uttrycka dig på svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har aktuell praktisk erfarenhet som skadereglerare.
Som person är du drivande, ansvarstagande och trivs med att arbeta i grupp tillsammans med kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är positiv och flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du trivs med att ha breda och varierande arbetsuppgifter.
Du har intresse för att utveckla våra arbetsprocesser tillsammans med kollegor som bidrar till arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Du har en god kommunikativ förmåga och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsterna är placerad på vårt fina aktivitetsbaserade kontor i Karolinen, Karlstad.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2025.Kontakt
Om du har några frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta Erland Törngren, enhetschef, erland.torngren@kammarkollegiet.se
eller 054-22 12 20.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Elin Hallström, HR-specialist, elin.hallstrom@kammarkollegiet.se
. Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
