Skadereglerare för kommande uppdrag inom försäkringsbranschen
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av kundnära arbete och är nyfiken på försäkringsbranschen? Just nu söker vi skadereglerare för kommande uppdrag och rekryteringar under hösten 2025. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill utvecklas i en bransch som ständigt är i förändring!
Om rollenSom skadereglerare arbetar du med att handlägga och bedöma skadeärenden. Arbetet sker främst i backoffice-miljö, men du har också en viktig roll i att ge professionell och serviceinriktad kundkontakt - både via telefon och skriftligt. Du är en viktig del i att skapa trygga och nöjda kunder genom ett korrekt och empatiskt bemötande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av skadereglering eller liknande administrativ roll inom försäkring, ekonomi eller kundtjänst
Har jobbat i en kundnära roll och är van att kommunicera på ett tydligt och serviceinriktat sätt
Trivs med administrativa arbetsuppgifter och har god datorvana
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta strukturerat
Talar och skriver flytande svenska
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser. Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden. Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Tomas Wistedt, tomas.wistedt@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! #LI-TW1 #BOFF Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), http://www.amendo.se Arbetsplats
Amendo Kontakt
Tomas Wistedt tomas.wistedt@amendo.se 070-0893980 Jobbnummer
9474838