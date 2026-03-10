Skaderådgivare till kund i Södertälje
Om tjänsten
Till vår kund i Södertälje söker vi nu en erfaren och serviceinriktad skaderådgivare till skadeverkstad. I rollen ansvarar du för att leda kundkontakter vid skadeärenden, genomföra skadebesiktningar, upprätta korrekta kalkyler och samordna reparationsflödet tillsammans med verkstad och försäkringsbolag. Tjänsten är heltid med placering i Södertälje. Tillträde enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot och bemöta kunder vid skadeanmälan, både personligen och via telefon/e-post.
Utföra skadesiktning och dokumentera skador på fordon.
Upprätta skadekalkyler enligt gällande riktlinjer (t.ex. Cabas) och hantera godkännanden med försäkringsbolag.
Planera och koordinera reparationsflöden i samarbete med verkstadens tekniker och planeringsfunktioner.
Följa upp ärenden, informera kund och försäkringsbolag löpande samt slutfakturera vid färdigställande.
Dokumentera ärenden och tider i digitala system samt säkerställa att informationen är korrekt och komplett.
Delta i förbättringsarbete kring kundprocesser, verkstadsflöden och digitala verktyg för att öka effektivitet och kundnöjdhet.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av arbete med skadehantering, kundmottagning och försäkringsadministration är ett krav.
God förståelse för skadeprocessen, fordonsdelar och reparationsmetodik; fordonteknisk bakgrund är meriterande.
Erfarenhet av Cabas och planeringsverktyg (t.ex. Cabplan) är starkt meriterande; CVDA-certifiering är ett plus.
Goda administrativa färdigheter och vana vid digitala system och dokumentation.
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska; engelska är meriterande.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i kundnära roller och i ett operativt samarbete med verkstad och externa parter. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att prioritera i en föränderlig arbetsdag. Noggrannhet i dokumentation och ett tydligt kundfokus är viktigt för att lyckas i rollen.
Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Marknadsmässig lön och möjlighet till friskvårdsbidrag.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom skadehantering (t.ex. CVDA).
Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat.
Chans att påverka processer och bidra till verkstadens utveckling i regionen.
Detta är en tjänst på heltid med start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen och hjälper arbetsgivare att hitta rätt person med rätt kompetens i rätt tid. Genom våra tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning verkar vi för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen och verkar för ett inkluderande och utvecklande arbetsklimat. Så ansöker du
