Skaderådgivare till Hedin Automotive Mercedes-Benz i Uddevalla
2025-09-09
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Skaderådgivare på vår Mercedes-Benz anläggning i Uddevalla. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som Skaderådgivare bemannar du kundmottagningen i Skadeverkstaden. Där ansvarar du för att ta emot kunder och deras fordon samt förklarar olika reparationslösningar och åtgärder. I rollen hanterar du ofta flera uppgifter samtidigt, allt från kundkontakt till skadeberäkningar och försäkringsärenden.
Arbetsuppgifter
Registrera fordon
Koordinera transportlösningar
Hålla kunden uppdaterad genom hela reparationsprocessen
Se till att arbetet planeras och fördelas effektivt bland teknikerna
Tids- och prisberäkna reparationer samt säkerställa att alla arbetsordrar och kunduppgifter är korrekt dokumenterade
Hantera dialogen med försäkringsbolag
Nyckelkompetenser/förmågor:
Goda fordons kunskaper
Lösningsorienterad med förmåga att hitta bästa lösningar för kunden
Mål- och resultatinriktad
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och hålla tidsramar
Väl insatt i försäkringsregler
God dator- och telefonvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Cabas (inget krav men merit)
Som person är du Du har en stark känsla för service där kundens bästa står i fokus. Din förmåga att planera och organisera arbetet effektivt är avgörande för att säkerställa att både kvalitet och tidsramar hålls. Du har en naturlig förmåga att kommunicera tydligt med både kunder, kollegor och försäkringsbolag, vilket gör dig till en trygg kontakt genom hela reparationsprocessen.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinbil.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Emil Borg emil.borg@hedinautomotive.se 0522670719 Jobbnummer
9499455