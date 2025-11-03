Skaderådgivare till Bilia - Norra Stockholm
Nu söker vi en Skaderådgivare till Bilia i Norra Stockholm. Ta chansen och sök idag! Brinner du för att möta kunder och erbjuda service i världsklass? Då kan det vara dig vi söker.
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt hos Bilia
Om tjänsten Som skaderådgivare på Bilias skadeverkstad är den centrala uppgiften att jobba med service, kundbemötande och rådgivning. I arbetsuppgifterna ingår att ta hand om kundbokningar såsom service och administrativt arbete. Du kommer att arbeta efter skadeprocessen som innebär mottagning av kund, tidsbokning, boka hyrbil till kund, fakturering, skadebesiktning, räkna på kalkyler till försäkringsbolag och utlämning av bil. Du ansvarar även för att arbete planeras ut i Cabplan på respektive Skadetekniker.
Din profil Vi är i behov av dig som har kunskap om bilar och bilreparationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete såsom skadeberäknare/skaderådgivare, mekaniker eller skadereparatör och har god förståelse för verkstadens alla processer. Fordonsteknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet från bilbranschen är mycket meriterande.
Kvalifikationer För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och du har inställningen att alltid se lösningar. Du strävar efter att skapa goda relationer med både kunder och medarbetare. Då arbetsuppgifterna är många samt innebär en del planering och administration är det viktigt att du kan prioritera och vara strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Ett krav är vana att arbeta med arbetat i Cabas samt telefon och dator som arbetsredskap. B-Körkort är ett krav och du måste behärska det svenska språket både i tal och skrift.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag, goda förtjänstmöjligheter och självständigt arbete i en region med goda förutsättningar.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna-aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige. Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz. Ersättning
