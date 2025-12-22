Skaderådgivare till auktoriserade bilverkstäder (Södra Stockholm)
Bli en del av vårt engagerade skadeteam och bidra till tryggare bilägande!
Vi söker nu dig som vill arbeta som Skaderådgivare hos våra kunder på auktoriserade bilverkstäder i Södra Stockholm. Är du strukturerad, kommunikativ och har ett genuint intresse för fordon och kundservice? Hos oss får du möjlighet att växa i en roll där du gör skillnad - både för företagets kunder och våra professionella verkstadsteam.
Om rollen som Skaderådgivare
I rollen som Skaderådgivare fungerar du som länken mellan våra kunder, försäkringsbolag och verkstadstekniker. Du vägleder kunder genom skadeprocessen; från första anmälan till färdig reparation. Rollen innebär administration, kundkontakt, dialog med leverantörer och att säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Det är en central roll för att skapa en trygg och smidig upplevelse för alla involverade parter.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera skadeanmälan från kunder (telefon, mail och på plats)
Utföra besiktning av bilskador och upprätta kalkyler i Cabas/CabPlan
Ansvara för kommunikationen mot försäkringsbolag och ta hand om offerter och beställningar
Planera och följa upp pågående skadeärenden tillsammans med teknikernas team
Hålla kunden uppdaterad kring process och leveranstider - alltid med hög servicenivå
Fakturering samt efterarbete vid avslutad reparation
Kvalifikationer och personliga egenskaper hos dig som vi eftersöker
Erfarenhet av skadehantering, kundmottagning eller biladministration är starkt meriterande
Du har god kommunikativ förmåga och trivs med daglig kundkontakt
Stark vilja att hitta lösningar, skapa struktur och se till att kunder blir nöjda
Grundläggande datavana samt erfarenhet av administrativa verktyg. Kunskaper i Cabas är ett krav.
Du är noggrann, ansvarstagande och positiv - även i stressiga perioder
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Grundläggande engelska är en fördel
Manuellt B-körkort
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett auktoriserat och tekniskt kompetent verkstadsteam i Södra Stockholm
Tydliga rutiner, modern arbetsmiljö och engagerad ledning
Löpande intern utbildning och goda möjligheter till professionell utveckling
Konkurrenskraftig lön utifrån erfarenhet, samt förmåner enligt kollektivavtal
Stöttande arbetskultur där mångfald, trygghet och arbetsglädje värderas.
Placering och anställningsvillkor
Plats: Auktoriserad verkstad, Södra Stockholm
Omfattning: Heltid, tillsvidare med sex månaders provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Så ansöker du till jobbet som Skaderådgivare i Södra Stockholm
Sök redan idag! Vi hanterar urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten? Kontakta Johanna via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vårt team. Ersättning
