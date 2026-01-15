Skademekaniker Volvo Truck center Jordbro
Volvo Business Services AB / Tunnplåtslagarjobb / Haninge Visa alla tunnplåtslagarjobb i Haninge
2026-01-15
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB. Vi är Sveriges ledande återförsäljare av Volvolastbilar. Du hittar våra 17 anläggningar i och runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder service och reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya Volvolastbilar, begagnade lastbilar och bussar samt tilläggstjänster som uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av nya och begagnade reservdelar.
För oss är det medarbetarna som gör skillnad och gör oss till ett framgångsrikt företag.
Precis som du gör skillnad för oss, kan vi göra skillnad för dig. Hos oss är dina karriärmöjligheter i stort sett oändliga. Vill du utvecklas inom Volvokoncernen, lokalt eller globalt, så ligger alla vägar öppna för dig som vågar ta steget.
Nu har vi öppnat norra Europas modernaste Volvo-anläggning och behöver utöka vårt team!
I rollen som skademekaniker så kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bli att utföra skadereparationer på tunga lastbilar. Vi söker dig som är utbildad bilskadetekniker/plåtslagare.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med plåt och skador på tunga fordon och att du har kunskaper i svetsning. Meriterande är också tidigare erfarenhet av Josams riktutrustning, Truck Cams axelmätningsutrustning samt påbyggnads- och smidesarbeten.
Vi söker någon som är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du ska ha körkort, gärna med C-behörighet. God datorvana krävs.
Vi ger dig bra anställningsvillkor hos en trygg arbetsgivare och sist men inte minst - ett roligt jobb i en spännande bransch!
Vad får du ut av det?
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i ett företag som aktivt arbetar med att utveckla verksamheten. Du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare där trivselfaktorn är hög. Som mekaniker har du ett omväxlande arbete med både frihet och ansvar. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
VI HAR RIKTIGT BRA FÖRMÅNER
* Volvo företagspension
* Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag
* Förmånsportal
* Tjänsteårspremiering
* Vinstdelning
Redo för nästa steg?
Hör av dig med din ansökan om du vill vara en del av ett härligt team hos en trygg arbetsgivare och ha chansen på ett roligt jobb i en spännande bransch! Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Ytterligare upplysningar lämnas av servicechef Jacob Mörne på telefon 08-610 01 30 eller mail jacob.morne@volvo.com
Fackligt ombud är Daniel Hellmark för IF Metall, telefon 08-553 038 48.
Skynda dig med din ansökan då rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24163-43905739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Jacob Mörne +46 702175037 Jobbnummer
9687064