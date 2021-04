Sjuntorps Truck & Maskin AB söker Fältservicetekniker - Tranpenad Bemanning i Stockholm AB - Maskinreparatörsjobb i Trollhättan

Tranpenad Bemanning i Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Trollhättan2021-04-07Sjuntorps Truck & Maskin är i en expansiv fas och behöver anställa Fältservicetekniker så sök denna spännande tjänst redan idag!OM TJÄNSTENSom Fältservicetekniker har du ett varierat och ansvarsfullt jobb med både service och reparationer på många olika typer av maskiner i truck -och entreprenadbranschen. Då arbetet utförs ute hos kund finns en välutrustad servicebuss till din hjälp. Du rapporterar dagligen till ansvarig serviceledare på fält, ett krav för tjänsten är att du som söker besitter spetskompetens inom fordonsel.OM DIG SOM SÖKERVi söker dig som ger det lilla extra för dina kunder. Du har några års erfarenhet från truckbranschen, arbetar självständigt och tar eget ansvar. Du har spetskunskaper inom fordonsel inklusive datahantering med programmering av maskin samt hydraulik och mekanik. För oss är din personlighet viktig; att du har problemlösningsförmåga, är positiv och alltid sätter kunden i fokus. Du delar vår övertygelse om att engagerade, flexibla och pålitliga medarbetare gör ett bättre jobb åt våra kunder. Du har B-körkort och god datavana då all rapportering sker elektroniskt, förstår engelska i tal och skrift. Verksamheten speglas av företagets kärnvärden; kvalitet, kunskap, känsla.Företaget erbjuder löpande utbildning utbildning och kompetensutveckling i egen regi eller via samarbetspartners, så att teamet skall stå rustade och starkt i en bransch som nu har en snabb utveckling gällande elektrifiering och digitalisering.ÖRVIGA VILLKORTjänsterna är på heltid och tillträde sker löpande efter överenskommelse.Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel Lennartsson, Tranpenad på telefonnummer 076/8674580 eller via mail daniel.lennartsson@tranpenad.se OM SJUNTORP TRUCK & MASKIN ABSjuntorps Truck & Maskin AB ingår i Sjuntorp-koncernen som består av bolag som tillsammans utgör en komplett leverantör till industrin. Vi erbjuder våra kunder:Kvalificerat underhållsarbete på CNC-maskiner, svetsutrustningar, mmFlytt och installationer av maskiner.ElinstallationerMekaniska arbetenKonstruktion och tillverkning av specialmaskiner.Automationslösningar, fixturer och jiggar.Service, reparationer och renoveringar av truckar, jordbruk och entreprenadmaskiner.Uthyrning och försäljning av truckar & liftarReservdelarANSÖKANSkicka in din ansökan redan idag på www.tranpenad.se http://www.tranpenad.se) då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Tranpenad Bemanning i Stockholm AB5676408