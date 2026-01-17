(Sjukvikariat )Personlig assistent sökes till Anneberg (Nässjö kommun)
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö
2026-01-17
Vill du jobba som min personliga assistent?
Tjänsten är ett sjukvikariat på obestämd tid.
Jag är en kvinna och är 56 är. Jag har en muskelsjukdom som gör att jag behöver dina armar och ben till hjälp för att leva mitt liv på mina villkor. Jag bor i Anneberg (en liten ort i Nässjö kommun).
Du som söker tjänsten är kvinna, inte allergisk eller rädd för katter, helt rökfri och har körkort och tillgång till egen bil.
Du som söker tänsten måste kunna följa med på resor med övernattning 1-2 gånger per år (inom Sverige).
Du som söker tjänsten bor max 2-3 mil från Anneberg.
Du som får jobbet jobbar enligt ett 3 veckor schema.
V.1. Måndag klockan 7.30-19, Tisdag-onsdag klockan 10.30-10.30
V.2. Tisdag-onsdag klockan 10.30-10.30, Lördag och söndag klockan 7.30-13
V.3. Tisdag-onsdag klockan 19.00-10:30, Torsdag-fredag klockan 10.30-10.30
(natt består av jour/väntetid klockan 22.15-05.30)
Tjänstgöringsgrad: 67 % plus 6 journätter/månad
Varaktighet: Sjukvikariat på obestämd tid
Ingångslön: 149 kronor/timme. OB, semesterersättning och jourersättning tillkommer.
Tillträde: 10 februari med start bredvidgång 31 januari
Senast ansökan: 23 januari
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
