Sjuksyrra SWE AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall2020-03-16Är du rätt person för oss?Att jobba inom bemanning kan ses som både spännande och utmanande och för många även en möjlighet att få utvecklas och bredda sin kunskap som sjuksköterska. Befinner du dig på rätt ställe i livet och vill bidra till en bättre sjukvård tycker vi att du ska höra av dig till oss!Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska med en specialistutbildning som barnmorska.Du behöver vara flexibel, självgående och trygg både i din roll som sjuksköterska men också som person. Du bör ha arbetat minst 2 år som sjuksköterska och vara trygg med att göra egna bedömningar. Vi vill att du med stolthet ska vara vårt ansikte utåt och bidra med både kunskap och positiv energi på arbetsplatsen.Var?HudiksvallOm avdelningen du ska arbeta på:Förlossning med 4 vårdplatser, BB 8 vårdplatser samt gynavd mån-fre 4 platser. Alltid 2 bm i tjänst på förlossningen och 1 SSK/BM i tjänst på BB/gyn. All verksamhet finns på samma våningsplan och all personal samverkar. Det är ca 1100 förlossningar per år.Behov:Tid: v 26, 31,32,3307-15,30, 14-22, 21,30-07,302020-06-20 A2020-06-23 C2020-06-23 V2020-06-23 C2020-06-24 A2020-06-24 A2020-06-24 V2020-06-25 A2020-06-25 C2020-06-27 A2020-07-27 BB-mott2020-07-28 A2020-08-06 A2020-08-12 V2020-08-13 VFinns chans till fler dagar.Journalsystem:Melior, Obstretrix, ElvisVilka är vi på Sjuksyrra AB?Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare kommer du att befinna dig ute på arbetsplatsen där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter tre konsultchefer; Kattis, Gustav och Cattis, Eva-Marie som är ansvarig för bolagets hemsjukvård samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Vi erbjuder snabb och personlig service, tjänstepension från första arbetade timmen, fullt försäkringsskydd och en bra ersättning för din erfarenhet och kompetens. Om så önskas erbjuder vi även möjlighet till bostad om arbete sker på annan än din hemort.Sista ansökningsdag 22/3Välkommen in med din ansökan, tillsättande av tjänst kan komma att ske löpande!Varma hälsningar,Kattis, Gustav och CattisVaraktighet, arbetstidHeltid v 26, 31,32,332020-03-16Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-22Sjuksyrra SWE AB5152909