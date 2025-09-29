Sjuksköterskor, vikariat, till Urologimottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Urologimottagningen i Malmö. Här har vi en fin arbetsmiljö och hög teamkänsla. Vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på arbetet. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Inom verksamhetsområde (VO) urologi har vi en mottagning i Malmö samt två vårdavdelningar där vi bedriver högspecialiserad urologisk verksamhet. Den 18 september flyttade Urologimottagningen in i helt nya lokaler. Våra patienter är både män och kvinnor i varierande åldrar som kommer till oss på grund av sjukdomar inom urinvägarna. Vården innefattar såväl benigna som maligna tillstånd. Kirurgin innebär allt ifrån små ingrepp på mottagningen till stor bäckenkirurgi. Många patienter behöver återkommande vård vilket ger god patientkontakt och kontinuitet i vården. En stor patientgrupp är neurologiska patienter med blåsfunktionspåverkan.
På mottagningen finns kontaktsjuksköterskor inom prostata-, blås-, njur- och penis- och testikelcancer. Uroterapimottagningen är en del av Urologimottagningen och ingår i Bäckenbottencentrum vid Skånes universitetssjukhus. Det finns även ett team med sjuksköterskor som bland annat sköter stötvågsbehandling av njursten (ESVL).
Vi har under hösten 2025 flyttat till Nya Sjukhuset Malmö (NSM). Här är vi verksamma i moderna, högteknologiskt utrustade lokaler vilket i sig innebär en spännande utmaning. Du får med andra ord möjligheten att vara med och utforma en ny mottagning med nya arbetssätt.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Två av våra medarbetare går på föräldraledighet, och därför välkomnar vi nu två sjuksköterskor för vikariat till vår verksamhet. Hos oss arbetar vi enligt modellen alternerande tjänstgöring. Detta innebär att du kommer att ha din huvudsakliga placering på mottagningen, men tjänstgöra två av fem helger på någon av våra urologiska vårdavdelningar, samtliga belägna i samma hus. Detta arbetssätt skapar en stimulerande variation och kompetensutveckling. Vi erbjuder en gedigen upplärning och introduktion på både mottagning och avdelning.
I din roll som sjuksköterska arbetar du både i team och självständigt med egen mottagning. I arbetet ingår det att utreda, ge stöd, rådgivning och behandling till patienter med olika symtom från urinblåsan. Det kan till exempel vara urininkontinens, urinträngningar och blåstömningsproblem. En stor patientgrupp är neurologiska patienter med blåsfunktionspåverkan. Vi deltar i patientkonferens varje vecka tillsammans med andra professioner som uroterapeuter, sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare och undersköterskor.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion och möjlighet till fortbildning inom inkontinensområdet. Vi arbetar kontinuerligt med varje medarbetares individuella kompetensutveckling. Hos oss kan du växa!
Vi har en god arbetsmiljö som vi värnar och vi har en hög teamkänsla. Vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på jobbet. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter!Kvalifikationer
Arbetet på vår mottagning är omväxlande och spännande. För att trivas här förutsätts att du har ett genuint intresse av urologi och förmågan att arbeta självständigt. Som person är du lyhörd med en positiv inställning. Vidare är du flexibel samt har ett driv och engagemang för ditt arbete. Du brinner för att ge patienterna vård av högsta kvalitet och är gärna med och provar och utvecklar nya arbetssätt och tekniker. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. För att trivas hos oss värdesätter du teamarbete, men du uppskattar även självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du är uroterapeut eller har ett genuint intresse för urologi.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Trent, Enhetschef anna.trent@skane.se 040-33 18 57 Jobbnummer
9530927