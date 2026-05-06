Sjuksköterskor, vikariat, till Ortopediavdelning i Ängelholm
2026-05-06
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du efter din nästa utmaning där du får möjlighet att växa i rollen som sjuksköterska? Brinner du dessutom för god service och vill vara med i utvecklingen av verksamheten tillsammans med oss? Då är detta tjänsten för dig. Varmt välkommen till oss på ortopediavdelningen i Ängelholm för vikariat till och med 2027-11-30.
Verksamhetsområde ortopedi på Helsingborgs lasarett bedriver verksamhet i både Helsingborg och Ängelholm. Tyngdpunkten i Helsingborg är det akuta uppdraget medan Ängelholm är en elektiv produktionsenhet. Mottagning och vårdavdelning finns på båda orterna. I verksamhetsområdet ingår också rehabiliteringsenheten, som försörjer hela sjukhuset med arbets-och fysioterapeuter.
På vår avdelning i Ängelholm arbetar vi med elektiv ortopedi, operationer av höft och knäproteser samt okomplicerad ländryggskirurgi. Vi har också till viss del ett urologiskt och gynekologiskt elektivt spår. Här arbetar vi planerat och strukturerat efter det planerade flödet och vårdtiderna är korta. Avdelningen har i dagsläget dygnet-runt- vård under måndag till fredag och håller stängt på helgen. Mottagningsverksamheten i Ängelholm är inriktad enbart på ortopedi med traditionellt mottagningsarbete kring pre- och postoperativa besök samt inskrivning inför knä-, höft- och ryggoperationer.
Avdelningen i Helsingborg arbetar med akutortopedi och har intagning dygnet runt. Vi arbetar främst med akuta operationer, pre- och postoperativ vård. Vi vårdar både unga och äldre patienter med olika ortopediska diagnoser och omvårdnadsbehov. Tempot är högt, varierande arbetsuppgifter och den ena dagen är inte den andra lik.
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vårdavdelningen arbetar du med pre- och postoperativ vård med fokus på det friska. Du arbetar aktivt i parvård med undersköterskor. Dessutom arbetar du i ett nära samarbete med fysioterapeut för att minimera komplikationer, samt ge patienten den trygghet och hjälp till självhjälp som behövs för att återvända hem. I tjänsten ingår till viss del mottagningsarbete med egen sjuksköterskemottagning, telefonrådgivning samt förberedande besök inför operation. Det kan även ingå arbete på någon av våra enheter i Helsingborg under semesterperioder.
Vi tror på patientens förmåga att återhämta sig och intar en aktiv och stödjande roll. För patienten innebär detta intensiv träning med stöd av personalen som leder till snabb återhämtning. Hos oss är vårdtiderna korta, i genomsnitt ett dygn, vilket innebär att de flesta patienter skrivs ut inom en till två dagar.
Som ny sjuksköterska hos oss roterar du mellan avdelning- och mottagningsarbete, men störst fokus ligger initialt på att bli trygg i avdelningsarbetet. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion som lämpas efter dina tidigare erfarenheter, kompetenser och önskemål. Redan under introduktionen får du chansen att lära dig arbetet på både Ortopedimottagning i Ängelholm och Ortopediavdelning i Helsingborg.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av arbete inom ortopedi är det en merit, likaså om du har erfarenheter inom urologi, gynekologi och/eller kirurgiområdet.
Inom elektiv vård kan arbetstempot variera, därför är detta en tjänst för dig som är flexibel och har god förmåga att prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Vi ser ett stort värde i att du har en nyfiken inställning och gärna lär av dina kollegor likväl som du bidrar med egen kunskap. Vi är måna om att hitta rätt personer för tjänsterna och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
