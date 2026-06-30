Sjuksköterskor, vikariat, till Onkologimottagning bröst i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-30
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Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik är ett av Skånes universitetssjukhus (Sus) största och bedriver verksamhet i Helsingborg, Lund och Malmö. Patienter med cancersjukdomar remitteras från hela södra sjukvårdsregionen för att behandlas vid våra avdelningar och mottagningar.
På Onkologimottaging bröst i Malmö träffar vi patienter som har eller har haft bröstcancer, både innan, under och efter behandling. Vi behandlar både patienter i kurativt syfte och patienter med en kronisk bröstcancer. Teamet runt patienten och på mottagningen består av sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt läkare. Våra sjuksköterskor är uppdelade i två team, ett team med kontaktsjuksköterskor som främst arbetar med tablettbehandlingar och ett team behandlingssjuksköterskor som arbetar med att ge intravenösa behandlingar. Vi söker just nu en sjuksköterska för ett vikariat till vårt behandlingsteam.
Vi är en mottagning som har fokus på patienten och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamhet och personal genom förbättringsarbeten samt kompetensutveckling. Att ha ett gott arbetsklimat, ett välfungerande samarbete samt hög patientnöjdhet är något vi verkligen värdesätter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som behandlingssjuksköterska hos oss blir du patientansvarig sjuksköterska för ett antal patienter som du följer under deras behandling. Du träffar patienten efter läkarens nybesök och ger information om behandling samt biverkningar till patienten. Enligt patientens behandlingsplan kommer patienten hit för bedömning och sin intravenösa behandling. Du som sjuksköterska är en viktig del av patienternas resa här, många är mitt i livet och är i behov av stöd fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt.
Du arbetar i grupp men arbetet är relativt självständigt. Du har även ansvar för att svara på patienternas frågor och tankar som uppkommer under behandling, främst via våra e-tjänster, men även via telefon.
Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Annonsen avser två vikariat. Det ena vikariatet pågår i cirka ett år och det andra vikariatet i cirka två år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ge cytostatika och har erfarenhet av arbete inom bröstcancer.
Vi önskar att du är en person som trivs med att planera och strukturera, då det krävs i arbetet kring patienten, samt är en lagspelare likaväl som du kan arbeta självständigt. Du är en sjuksköterska som är trygg i din roll och tillsammans med patienter.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Rebecka Nilsson, enhetschef 072-0840667 Jobbnummer
9984683