Sjuksköterskor, välkomna till Infektionsavdelningen!
2025-08-21
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi vill bli fler! Välkommen till Infektionsavdelningen!
Hos oss får du möjlighet att utreda allt ifrån tropiska sjukdomar till sepsis och sårvård. Patienterna är i alla åldrar med varierande grundsjukdomar. Det alla har gemensamt är att de har eller misstänks ha en infektion som kräver akut sjukvård.
Vi utför ofta avancerad akutsjukvård vilket gör att man blir väldigt bred i sin yrkeskunskap och du får möjlighet att använda hela av ditt kompetensspektra. Här får du en bred och bra grund som sjuksköterska, oavsett om du är nyexaminerad eller redan har yrkeserfarenhet. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling genom ständigt förbättringsarbete och det egna ansvaret att vara med att påverka hur verksamheten bedrivs.
Hos oss tillämpas önskeschema som därefter samordnas utifrån verksamhetens behov.
På avdelningen arbetar vi i team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i patientnära vård. Vi har en stabil och bra läkargrupp, en undersköterskegrupp med hög kompetens, en sjuksköterskegrupp med höga ambitioner och en härlig stämning i arbetslaget.
Infektionsavdelningen har 17 vårdplatser varav 15 enkelrum med sluss och möjlighet till isolering. Tio rum har även ingång från loftgång utifrån, om det behovet uppstår.
Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Önskeschema på 10 veckor läggs inför varje ny schemaperiod. Din introduktion på arbetsplatsen anpassas utifrån din erfarenhet, men vanligtvis ges minst 4 veckors inskolning tillsammans med en utsedd handledare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad Sjuksköterska. Du har en positiv inställning och gillar att jobba i team men också att ta eget ansvar och initiativ när det behövs. Du har ett intresse av infektionssjukdomar och det är meriterande om du har erfarenhet av avdelningsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och tillsättning sker löpande under annonseringstiden. Vi ser därför att du kommer med din ansökan så snart som möjligt.
Ditt nya hem? Läs mer om att bo och leva i Östersund. www.ostersund.se
Välkommen till Jämtland Härjedalen! www.jamtland.se
Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen: www.regionjh.se
