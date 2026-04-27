Sjuksköterskor upp till 400 kr/timme, semestervikariat inom vård och omsorg
2026-04-27
Örebro kommun - vi ger mer!
Vill du prova hur det är att jobba som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård? Under semesterperioden 15 juni-16 augusti ger Örebro kommun dig som kommer in som vikarie lite mer och erbjuder lön upp till 400 kr i timmen.
Vi värdesätter din kompetens som sjuksköterska! Därför erbjuder vi nu upp till 400 kr/timme till dig som jobbar timmar hos oss för att säkra en god vård. Det motsvarar en månadslön på 66.000 kr, utöver detta tillkommer semesterersättning enligt avtal. Det är en bra ersättning under sommaren, och du får också gärna se det som en välbetald möjlighet att testa jobbet som sjuksköterska hos oss. Om du har mindre dokumenterad erfarenhet än 6 månaders tjänstgöring, ersätter vi dig med 300 kr i timman, vilket motsvarar en heltidslön på 49 500 kr.
Som timavlönad sjuksköterska inom vård och omsorg arbetar du inom hemsjukvård, särskilt boende och häso- och sjukvårdsenheten. Du kan också arbeta natt i vår nattorganisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov
göra medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå
instruera, delegera och handleda omvårdnadspersonal
ansvara för, samt informera och handleda i hälso- och sjukvårdsfrågor
ansvara för omvårdnadsinsatser
medverka vid vårdplaneringar och teamträffar
ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
läkemedelshantering
dokumentera i verksamhetssystemet Treserva samt hantera övriga verksamhetssystem och kvalitetsregister
Om arbetsplatsen
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Som person är du initiativrik och flexibel. Du ser till individens behov, är öppen och lyhörd och ser som ditt självklara ansvar att bidra till samarbete och ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
legitimerad sjuksköterska
B-körkort
datorvana; du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver
du behärskar svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med dem vi är till för och dina kollegor
Meriterande:
distriktssköterska
geriatrikutbildning
psykiatriutbildning
barn- och ungdomsutbildning
dokumentationsvana i verksamhetssystemen Lifecare, NPÖ, Pascal, MCSS (digital signering)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat 15 juni t.o.m. 16 augusti
Sysselsättningsgrad: timvik
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: flertal
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Urval, intervjuer och anställning sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vårdförbundet . info.orebro@vardforbundet.se Jobbnummer
9878343