Sjuksköterskor (timvik), Hallen och Skoga Seniorcentrum, Solna stad
Solna kommun / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-06-30
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Är du sjuksköterska och vill ha ett omväxlande arbete på en trevlig arbetsplats med engagerade chefer och kollegor? Nu söker vi timvikarierande sjuksköterskor både för Hallen och Skoga seniorcentrum.
Vad innebär tjänsten?
Som sjuksköterska på Hallen och Skoga har du omvårdnadsansvar för boende och ett nära samarbete med omvårdnadspersonal som du är arbetsledare för under ditt pass. Du säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård. Du har tillgång till andra sjuksköterskekollegor men du kommer att arbeta tillsammans med annan omsorgspersonal under ditt pass. Vi dokumenterar i LifeCare HSL.
Varje arbetspass har du rapport med övriga sjuksköterskor som arbetat för en överrapportering kring det som skett under passet.
Vården och omsorgen i Solna bedrivs utifrån ett salutogent förhållningssätt och vi ser därför att du som söker delar vår vision om att fokusera på de faktorer som skapar meningsfullhet och sammanhang för våra boende.
Vårt erbjudande
Goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att ha inflytande kring arbetssätt och komma med idéer utifrån riktlinjer.
Fint belägen arbetsplats med goda kommunikationsvägar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god datorvana då arbetet ställer krav på muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller vidareutbildning av geriatrisk vård eller äldreomsorg.
Som person trivs du i en roll med mycket ansvar och är trygg i din yrkesroll. Du har ett bra bemötande och en god samarbetsförmåga samt kan leda andra, arbeta självständigt och strukturera, planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du lägger stor vikt vid att genomföra ett arbete med god kvalitet.
Mer information om ansökan
Vi söker fem sjuksköterskor för timanställningar där du kontaktas vid behov.Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 juli 2026.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till verksamhetschef Java Zinat-Bakhash, java.zinat-bakhash@solna.se
.
Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning. Utdrag ur belastningsregistret får högst vara 1 år gammalt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Hallens Seniorcentrum Kontakt
Verksamhetschef
Java Zinat-Bakhash java.zinat-bakhash@solna.se 0725832444 Jobbnummer
9985907