Sjuksköterskor tillsvidare, visstid och tim
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Kalmar kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet växer och vi söker därför legitimerade sjuksköterskor till flera verksamheter inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Vill du använda din kompetens i en verksamhet där du får arbeta långsiktigt, personcentrerat och med god samverkan? Nu finns möjlighet att växla upp i din yrkesroll, tänka nytt och vara med på resan för Kalmar kommuns kommunala primärvård. Vi söker både dig som vill börja inom kort och dig som är intresserad längre fram.
Detta är en öppen rekrytering, vilket innebär att vi tar emot ansökningar löpande för:
* tillsvidareanställningar
* visstidsanställningar
* timanställningar
inom någon av våra verksamhetsinriktningar; vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, psykiatri, LSS och korttidsverksamhet. Du behöver inte veta exakt vilken tjänst eller verksamhet som passar dig, vi för dialog och matchar utifrån kompetens, erfarenhet och intresse.
Vi erbjuder introduktion utifrån dina förutsättningar, så att du får en trygg och bra start i din nya roll.
Arbetet som sjuksköterska i Kalmar kommun är varierande och innehållsrikt. Du möter allt från avancerad hemsjukvård till palliativ vård, läkemedelshantering och såromläggningar. En stor del av arbetet präglas av kontinuitet, där du följer patienterna över tid och får möjlighet att arbeta personcentrerat och se effekten av den vård du ger.
Du arbetar både självständigt och i team och blir en del av ett tvärprofessionellt samarbete tillsammans med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschef. Samverkan sker även nära hälsocentraler och andra vårdaktörer.
Du arbetar schemalagd dag och kväll, med tjänstgöring som mest var fjärde helg. Schemat är förutsägbart och planerat i god tid, vilket ger möjlighet till balans mellan arbete och privatliv.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta som sjuksköterska i Kalmars kommunal hälso- och sjukvård och vill ha mer information, är du varmt välkommen att höra av dig. Du behöver inte ha bestämt dig, ett samtal kan vara första steget. Vi erbjuder även möjlighet till betald hospitering.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.Erfarenhet från yrket är meriterande, liksom tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård, men det är inget krav.
Vidareutbildning, exempelvis som distriktssköterska, äldre sjuksköterska eller annan relevant inriktning, ses som meriterande.
Som person tar du ansvar för ditt uppdrag, trivs med både självständigt arbete och teamarbete och har förmåga att prioritera och anpassa dig efter situationen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss! Vi tillsätter tjänsterna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
