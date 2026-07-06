Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-06
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Nu har vi möjligheten att välkomna två sjuksköterskor till oss på Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund! Den ena tjänsten är tillsvidare och den andra tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med 270831. Hos oss får du ett spännande arbete i en organisation i förändring.
Vårt uppdrag är utredning, behandling och rehabilitering för personer med psykossjukdom. Vårdinsatserna anpassas utifrån patientens behov och den individuella vårdplanen. Behandlingen syftar till att stödja individen i att bibehålla och/eller återvinna sin funktionsförmåga inom livets olika områden; personlig vård, boende, arbete/studier och fritid. En viktig del i behandlingen är psykopedagogiska- och psykosociala behandlingsmetoder i grupp eller enskilt. Vi ser anhöriga som en mycket värdefull och naturlig del i behandlingen och erbjuder på olika sätt stöd till anhöriga.
Till Vuxenpsykiatrimottagning psykos hör ett nyinsjuknande team psykos (NIP) som arbetar med hela familjen/nätverket. Vi arbetar enligt behandlingsmodellen F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment). Varje patient har en fast vårdkontakt som tillsammans med patienten gör upp en individuell behandlingsplan. En viktig del i arbetet är samverkan med kommuner och vårdgrannar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ett omväxlande och spännande arbete där patienten står i fokus. Vi erbjuder ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Du får ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.
Du ansvarar för omvårdnaden av de patienter som du är fast vårdkontakt till och deltar i medicinering, bedömning, planering, samordnar vård med andra vårdgivare och dokumentation i våra journalsystem. Vissa patienter är du ansvarig sjuksköterska till och samarbetar med fast vårdkontakt. Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt där vi planerar med teamet de insatser som patienter har behov av. Vi arbetar både på mottagningen och gör hembesök.
Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig utifrån behov en anpassad introduktion och bredvidgång. Du får även en mentor i sex månader.
Arbetstiden är förlagd vardagar 8-16.30 med flexavtal. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du ett giltigt B-körkort. Har du dessutom specialistutbildning inom psykiatri ser vi det som positivt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin men vi välkomnar även dig med erfarenhet från andra verksamheter med stort intresse för psykiatri.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad person som trivs med att samarbeta i grupp och aktivt bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vi söker dig som är strukturerad och planerar ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten i verksamheten. Vidare är du en person som kan arbeta självständigt och hittar lösningar till olika utmaningar som dyker upp i arbetet. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsterna och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Intervjuer beräknas hållas under vecka 32 och 33.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Du kan se antalet totala sökande under huvudannonsen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Annonsen avser två tjänster, en tillsvidaretjänst och ett vikariat som sträcker sig till och med 270831.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Paula Kuylenstierna, Enhetschef (sem v 046174181 Jobbnummer
9993027