Sjuksköterskor Till Vuxenpsykiatrimottagning Laro I Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-03-04
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en person som värdesätter patientinflytande och ser patienter som aktiva deltagare i sin egen återhämtningsprocess? Det gör vi också!
Vården för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i Skåne genomgår förändringar med avvecklingen av vårdval LARO. Vi planerar att öppna fler regionala LARO-mottagningar i Helsingborg och söker sjuksköterskor som vill vara med och utveckla LARO-vården, både på befintliga mottagningar och de nya som ska etableras, i samarbete med processledare och enhetschefer.
LARO-mottagningarna har ett uppdrag som omfattar ett medicinskt helhetsansvar för patienter med långvarigt opioidberoende. Vi erbjuder medicinsk behandling, samtalsterapi, vård- och behandlingsplanering, psykologisk testning och utredningar samt enklare somatisk vård relaterad till missbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik. Målet med LARO är att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Behandlingen anpassas individuellt utifrån patientens behov och med respekt för deras självbestämmande och integritet.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en viktig roll i teamet och tillsammans med specialistläkare ansvarar du för dina patienters vård och behandling. Förutom den farmakologiska behandlingen arbetar vi bland annat med motiverande samtal, återfallsprevention och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi planerar för att starta upp gruppbehandlingar utefter patienternas behov. Vi samverkar med flera olika aktörer inom psykiatrisk och somatisk vård och ser samverkan med Socialtjänsten, Kriminalvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som en förutsättning för att tillgodose patienternas behov.
Enhetens alla medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter där du kan stärka din kompetens och ta egna ansvarsområden, utifrån ditt intresse och våra behov.
Viss helgtjänstgöring kommer att förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är en fördel om du har erfarenhet av beroendevård, ett genuint intresse för att arbeta med vår målgrupp, och/eller vana att samarbeta med olika aktörer. Vi värdesätter även om du har specialistutbildning inom psykiatri och/eller steg-1 kompetens i KBT. Goda kunskaper i Melior och Microsoft Office-paketet är också meriterande.
Som person är du ödmjuk och hjälpsam, och du sätter alltid patienten i första hand. Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigt i ett kontaktmannaskap, där du ser möjligheter istället för motgångar. Med ett gott etiskt förhållningssätt, en vilja att delta i förbättringsarbete och en stark samarbetsförmåga, bidrar du till ett öppet och positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess. Varmt välkommen med din ansökan redan idag vi ser fram emot att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
