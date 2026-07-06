Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är fokus på patienten och ett empatiskt förhållningssätt självklarheter för dig? Vill du ges möjlighet att utvecklas både i din roll som sjuksköterska och som person? Då kan det vara just dig vi söker!
Avdelning 83 är en psykiatrisk heldygnsavdelning med allmänpsykiatrisk inriktning. Vår subspecialitet är patienter med affektiva sjukdomar. Patientgruppen omfattar olika åldrar och diagnoser, och många är i ett akut skede av sin sjukdom när det kommer till oss. Vi har 17 vårdplatser och vårdar patienter inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Vårt uppdrag är att höja patientens funktionsnivå för att de ska kunna tillgodogöra sig fortsatt vård i vår öppenvård. Vi arbetar för att säkerställa ett patientcentrerat fokus och vår målsättning är att patienten aldrig ska behöva vårdas inom heldygnsvården längre än vad tillståndet kräver, vilket gör det viktigt att tidig samverka med externa aktörer såsom vårdgrannar och kommuner. På enheten arbetar vi utifrån standardiserade vårdprocesser (SVP) och vården består av en kombination av medicinska och psykosociala insatser. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, kurator, peer support (patientstödjare), enhetschef och teamledare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två engagerade och ansvarstagande sjuksköterskor. I denna roll kombinerar du psykiatrisk och medicinsk omvårdnad med arbetsledning och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser utifrån patienternas behov. Du arbetsleder och stödjer medarbetare i det dagliga arbetet samtidigt som du har ett övergripande ansvar för läkemedelshantering och medicindelning. Du arbetar nära såväl patienter som kollegor, anhöriga och våra vårdgrannar med fokus på att säkerställa en trygg, sammanhållen och kvalitativ vård. Därtill bidrar du till utveckling och kvalitetssäkring av vården.
För att du som ny medarbetare hos oss ska komma in i din roll på bästa sätt erbjuder vi mentorskap samt introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter.
Tjänsten är en dagtjänst som inkluderar dag och kvällspass. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri och/eller erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
Som person är du ansvarstagande och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra. Du har ett gott bemötande, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du en god organisatorisk förmåga och känner dig trygg i en arbetsledande roll där du tar initiativ och skapar struktur i det dagliga arbetet. Vi ser även att du har ett genuint intresse för psykiatri. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Angelica Malmberg, Enhetschef 040337147 Jobbnummer
9992987