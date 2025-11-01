Sjuksköterskor till VO Kirurgi i Kristianstad
Verksamhetsområde (VO) Kirurgi är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad och består av mottagningsverksamhet med kärl-, övre/nedre gastro- och bröst-/plastikpatienter. Vi har även onkologisk behandlingsenhet, Kirurgiavdelning Akut, Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi Kirurgi Öron-Näs-Hals samt Ortopediavdelning Akut.
Vår Kirurgiavdelning är specialiserad för patienter som behandlas kirurgiskt för bland annat kolorektala sjukdomstillstånd. Vi har även patienter med kirurgiska akuta tillstånd. Flera av våra patienter kan ha en onkologisk diagnos. Hos oss bedriver vi såväl pre- som postoperativ vård. Utvecklingen inom specialiteten går framåt, kirurgiska tekniker och medicinska behandlingar blir alltmer komplexa och samtidigt mer tillgängliga för ett större antal patienter.
Hos oss arbetar kunniga samt engagerade medarbetare och vårt mål är att alltid ha patienten i fokus. Vi är ett stort team med olika yrkeskategorier som jobbar tätt tillsammans kring patienten. Vår avdelningsfarmaceut avlastar sjuksköterskorna med att beställa läkemedel, ser till så att alla läkemedel finns i vårt sortiment och fyller på läkemedelsvagnarna till varje team. Farmaceuten hjälper även till med att iordningsställa dropp, antibiotika och tablettdelning. Under dagtid på vardagar har vi samordnare som bland annat koordinerar alla inkommande samtal och en SVU-koordinator som planerar och kartlägger patientens behov inför hemgång.
Vi arbetar vidare på vår utveckling av avdelningen med ytterligare fler sjuksköterskor och undersköterskor.
Hos oss på Kirurgiavdelningen får du ett spännande och utvecklande arbete i trivsamt arbetsklimat där alla hjälps åt. Du kommer att omges av trevliga och kompetenta kollegor i ett nära teamarbete.
Som sjuksköterska arbetar du bland annat med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått kolorektal kirurgi. En del av våra patienter erhåller epiduralkateter i samband med operation, vilket innebär att du får arbeta med avancerad smärtlindring. Vi arbetar enligt ERAS, som är ett evidensbaserat vårdprogram, där syftet är att patienten ska ha snabbare återhämtning, minskade komplikationer och kortare vårdtid på sjukhuset. Vår arbetsgrupp arbetar med utveckling och förbättring på vår enhet. Vi har väl utarbetade rutiner och är måna om våra patienter.
• Bredvidgången var det som gjorde att jag fastnade här. Jag fick möjligheten att vara med på en operation. Det var så spännande! Hos oss har vi en fin gemenskap och vi jobbar alla som ett team, säger sjuksköterskan Nelly.
Är du ny i din roll som sjuksköterska finns det möjlighet att delta i vårt kliniska basår. Hos oss får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram och vi har en utbildningssjuksköterska som finns tillgänglig för stöd, handledning samt utbildningar. Det finns också möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, samt hospitering inom verksamheter som vi samarbetar med. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med flera utvecklingsmöjligheter.
Om du är nyfiken och intresserad av att veta mer om avdelningen eller sjuksköterskerollen hos oss får du gärna ta kontakt via telefon eller mail med Laura Trobäck som är tf enhetschef.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från sjuksköterskerollen och opererande avdelning.
Vi söker dig som är en positiv och lyhörd sjuksköterska som ser utmaningar som möjligheter. Ditt arbete präglas av en hög ansvarskänsla samt flexibilitet. Du har en god förmåga att anpassa och prioritera ditt arbete samt visa omsorg om patienter och deras närstående. Hos oss arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår samlade kompetens till varandra vilket ger alla möjlighet att utvecklas och vara delaktiga. Det är viktigt att du med vill bidra till detta hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och vi ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
