Sjuksköterskor till Växjö kommun, Sommaruppdrag
2026-03-11
Uppdragsperiod: Vecka 24-32/33Placering: Växjö KommunOmfattning: 100 %Arbetstid: Dag, kväll och helg
Vill du kombinera ett givande uppdrag med sommaren i vackra Småland? Nu söker vi engagerade och självständiga sjuksköterskor till hemsjukvården i Växjö kommun.Du kommer att arbeta inom kommunal hemsjukvård där du ansvarar för sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom bedömning, planering och uppföljning av patienters vård i deras hemmiljö. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor och andra professioner för att säkerställa trygg och säker vård. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst två års erfarenhet i yrket
Har erfarenhet av hemsjukvård
Har B-körkort för manuell växellåda
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Vidareutbildning till distriktssköterska är meriterande
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som trivs med självständigt arbete, vill göra skillnad för patienter i deras hemmiljö och samtidigt uppleva sommaren i Växjö.
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling
AnsökanLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-03-24. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876 linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
