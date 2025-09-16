Sjuksköterskor till Vårdservice, Pension och Försäkring på SEB Arenastaden
Nursehouse Consulting AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-09-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nursehouse Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om rollen
SEB söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen medicinsk erfarenhet, gärna med erfarenhet av telefonrådgivning och försäkringsmedicinskskadereglering.
Vad du kommer att göra
Vårdservice är ett medicinskt Contact center som hanterar SEBs kunders vårdförsäkringsärenden. Verksamheten består av 28 sjuksköterskor. De tar emot ca 1500 samtal och handlägger därutöver ca 550 remisser varje vecka.
Som sjuksköterska på Vårdservice arbetar du huvudsakligen med
- Telefonrådgivning
- Medicinska bedömningar
- Vårdplanering
- Försäkringsmedicinskskadereglering
Du stödjer dig på gällande försäkringsvillkor, instruktioner och riktlinjer samt på din kompetens och erfarenhet som sjuksköterska. En hög tillgänglighet och servicenivå mot kunderna står i centrum för allt SEB Vårdservice gör.
Vem SEB letar efter:
- Legitimerad sjuksköterska med flerårig gedigen erfarenhet från sjukvården (minst 5 år).
- Man ska vara trygg i sin roll som sjuksköterska och gärna ha arbetat inom ett flertal olika medicinska områden
- Ha tidigare yrkeserfarenhet av telefonrådgivning
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 30 april 2026
Meriterande
- Tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta med skadereglering
- Goda försäkringskunskaper
Som person är du
- Utåtriktad, positiv och har en drivkraft.
- Empatisk och har förmågan att lyssna och förstå kundens perspektiv
- Ansvarsfull, noggrann och strukturerad
- Bekväm att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
- Trygg i din roll och har god förmåga att fatta egna beslut
För att lyckas i din roll hos SEB ser de att du är en lagspelare och att du skapar långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Vidare har du en stark servicekänsla och vill vara en del av teamet där SEB arbetar för att vara en attraktiv aktör på marknaden
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nursehouse Consulting AB
(org.nr 556909-4823), http://nursehouse.se/ Arbetsplats
Nurse & Doctor House Jobbnummer
9510665