Sjuksköterskor till vårdavdelning kardiologi, Solna
2025-09-22
Vill du arbeta i framkant och utvecklas inom kardiologi, elektiv och akutvård? Hos oss får du en lärorik arbetsmiljö där du kan bredda dina kunskaper och bli en del av ett fantastiskt team där alla känner sig välkomna.
Ansök idag för att bli en del av oss!
Du erbjuds
en individuell inskolning som anpassas till verksamhet, dina tidigare erfarenheter samt kompetens för att du ska få en så bra start som möjligt i din nya roll
utbildningsmöjligheter i form av stegutbildningar för sjuksköterska inom kardiologi samt kompetensutveckling genom föreläsningar och interna utbildningar
möjlighet att ansöka till specialistutbildning inom kardiologi med bibehållen lön
möjligheten att arbeta inom alla flöden genom rotation mellan två olika avdelningar - elektiv vård eller akutsjukvård
chansen att bli del av ett kompetent och stöttande team
kontinuerligt stöd från erfarna sjuksköterskor inom området samt hjälp med att dela ut läkemedel av vårdavdelningens egen receptarie
Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vårdavdelning 1 har totalt 26 vårdplatser. Här samarbetar flödena för Kranskärl, Klaff, Arytmi (bradykardi och takykardi) samt Hjärtsvikt. Vi bedriver även ett aktivt sekundärpreventivt arbete dels under själva vårdtiden men också i form av samarbete med Hjärtmottagningen efter vårdtiden för att patienten ska få en optimal vård men likaså hjälp med till exempel livsstilsförändringar. Vårdtiderna är korta, runt 2-3 dagar.
Vi fungerar även som mottagande avdelning för alla akuta ST-höjningsinfarkter i Stockholm på jourtid och helger för koronarangiografi och PCI. Vi har nära samarbete med Norrtälje Sjukhus, Visby Sjukhus samt Region Sörmland.
Som sjuksköterska hos oss får du möjligheten att utnyttja hela din kunskap och kompetens samtidigt som du kommer att skaffa dig ny erfarenhet på en avdelning som behandlar patienter med akuta koronara syndrom såsom hjärtinfarkt och instabil angina men även allvarliga arytmier och akut hjärtsvikt. Du kommer utveckla goda kunskaper inom EKG-tolkning när det gäller både artymi- och infarktpatienter. Hos oss kommer du även lära dig hantera svårt sjuka patienter som är i behov högspecialiserad vård.
Tjänsten innefattar arbete under dag/kväll samt helgtjänstgöring med arbete två av fem helger.
Vi söker dig som
brinner för att arbeta inom kardiologi samt vill utvecklas inom området
Tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
är initiativtagande och vill driva förbättringsarbeten tillsammans med kollegorna på avdelningen
har en god kommunikationsförmåga då det är av stor vikt att kommunikationen fungerar väl mot både kollegor såväl som mot patienter
förstår och delar vår syn på att vårt team är vår viktigaste resurs och vi ser därför att du har god samarbetsförmåga och ser till laget före jagetKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet inom akutsjukvård och/eller kardiologi
Om rekryteringsprocessen
Arbetet hos oss är utmanande, utvecklande och roligt. Nyfiken på att se hur är arbete hos oss? Tveka inte att ta kontakt om du är intresserad av att komma och hospitera!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
