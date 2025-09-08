Sjuksköterskor till vård-och omsorgsboende
2025-09-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla vår enhet för sjuksköterskor på våra vård- och omsorgsboenden i Halmstad kommun? Vi söker nu två sjuksköterskor som vill vara med i en spännande utveckling av personcentrerad vård på enheten.
Du kommer att ansvara för omvårdnaden som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att du skall utgå från patientens behov och resurser och tillsammans i teamet skapa förutsättningar att främja hälsa och delaktighet. Du leder omvårdnadsteamet som består av patienten, närstående och omsorgspersonalen.
Är du specialistsjuksköterska förväntas du ta ett utökat ansvar i förhållande till det hälsofrämjande arbetet samt självständigt bedöma behov av och utföra vård och behandling som exempelvis vaccinationer.
Arbetet som sjuksköterska hos oss innebär ett självständigt arbete med många kontaktfält med olika professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, vårdplaneringsteam både inom förvaltningen, men även gentemot vårdcentral eller sjukhus. Vi ser gärna att du som sjuksköterska har erfarenhet av personcentrerat arbetssätt. Du ska tycka om att samarbeta och vara den sammankopplande länken mellan patient, anhöriga och övriga i teamet för bästa tänkbara vård, där alla är resurser behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med bred erfarenhet inom vården och ett genuint intresse för äldreomsorg. Har du vidareutbildning inom geriatrik, psykiatri, demensvård eller öppen hälso-och sjukvård är det meriterande. Erfarenhet av personcentrerad vård är också meriterande.
Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna hos de personer som söker arbete hos oss. Det är viktigt att du uppskattar kontakter med kunder, anhöriga och kollegor då det är en stor och viktig del av din vardag på våra vård- och omsorgsboenden.
Eftersom bilkörning ingår i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor, friskvårdssubvention, flexibel arbetstid och semesterväxling.
Rekryteringen kommer ske löpande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Alexandra-Ioana Frick +46 767218798 Jobbnummer
