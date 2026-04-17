Sjuksköterskor till vård- och omsorgsboenden inom HSL 3!
2026-04-17
Nu söker vi efter sjuksköterskor till HSL-sektion 3 i avdelningen för vård- och omsorgsboende inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.
Som sjuksköterska arbetar du dagtid kl. 07.00-15.30 med tjänstgöring var sjätte helg. Du ingår i ett team där helhetssyn, samarbete och ett gemensamt ansvar över boendet är centralt. Vår målsättning är att alla som vistas i verksamheten ska känna sig trygga och välkomna.
Tjänsten är placerad i västra Malmö och avser arbete på vård- och omsorgsboende Jylland eller Sjöstaden.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden här:https://malmo.se/Vard--och-omsorgsboenden-i-Malmo/Alla-vard--och-omsorgsboenden.html https://malmo.se/Jobb/Verksamhet/Halsa--vard--och-omsorgsforvaltningen/Jobba-som-sjukskoterska/Utveckling-nyfikenhet-och-narhet-till-patienterna-driver-Anna-i-sitt-arbete-som-sjukskoterska.html Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska- och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 1-2 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom samt om du har specialistutbildning inom relevant område.
Vi ser gärna att du har god vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk. Du är trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. För att du ska trivas med uppdraget är du självständig, ansvarsfull, lösningsfokuserad och har ett självklart engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du har ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö.
Arbetet kräver en god digital kompetens, insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer samt mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Det är krav på att ha B-körkort samt att kunna cykla.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Utdrag ur belastningsregister
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: https://malmo.se/finsktforvaltningsomrade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
För detta jobb krävs körkort.
Malmö Stad Kontakt
Kristina Nilsson kristina.nilsson@malmo.se
