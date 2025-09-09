Sjuksköterskor till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med kirurgi- och urologipatienter i en dynamisk miljö med avancerade och intressanta vårdförlopp? Letar du efter en flexibel arbetsplats med utmärkta möjligheter till karriärutveckling? Då kan detta vara rätt arbetsplats för dig! Vi ser nu fram emot att välkomna tre nya sjuksköterskor för dag- och kvällstjänstgöring.
I verksamhetsområde Kirurgi ingår Urologi-och kärlkirurgiavdelningen. På avdelningen bedrivs såväl akut som elektiv verksamhet och innefattar 24 vårdplatser. Vi behandlar patienter både pre-och postoperativt för kirurgiska och urologiska åkommor och sjukdomar. Inom verksamheten genomför vi avancerade ingrepp såsom robotkirurgi, kärloperation på bukaortan, transuretral resektion av blåstumör (TUR-B) och transuretral resektion av prostata (TUR-P) mm.
Det dagliga arbetet utförs i team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Här arbetar vi aktivt med utbildningsinsatser gällande patientsäkerhet, förbättringsarbete och utveckling för vår personal. Vi har en trygg, stabil personalstyrka med hög kompetensnivå och vi drar nytta av varandras kunskaper.
• Jag har arbetat på Urologi-och kärlkirurgiavdelningen i nästan tre år och kom in i verksamheten som nyexaminerad sjuksköterska, säger Frida. Under min första tid här har arbetet verkligen levt upp till och överträffat de redan höga förväntningarna jag hade när jag sökte jobbet. Tack vare introduktionen och mina hjälpsamma kollegor känner jag en stor trygghet i min roll. Det finns mycket att lära sig och jag utvecklas ständigt här.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska arbetar du med både akut och elektiv vård. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat kirurgisk och urologisk vård, angiografier, att assistera vid cystoskopier och andra kirurgiska undersökningar. Du planerar, förbereder och behandlar patienterna för operation. Utöver direkt patientarbete är du tillsammans med övriga medarbetare delaktig i utvecklings- och förbättringsarbetet av vården. Detta med målsättningen att alltid utgå från patientens behov.
Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter i ett positivt arbetsklimat, där vi alla hjälps åt i ett nära teamarbete. Du har möjlighet att varva tjänstgöring på avdelningen med specialistutbildning inom både urologi och kirurgi. Vi erbjuder även föreläsningar varannan vecka från både interna och externa parter som grundar sig på våra medarbetares önskemål, som en del av kompetensutvecklingsarbetet på vår avdelning.
För att säkerställa en trygg och smidig start på din nya arbetsplats erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion baserad på dina tidigare erfarenheter. Om du är ny inom yrket har du möjlighet att delta i vårt kliniska basår, ett inspirerande introduktionsprogram för nya sjuksköterskor. Ta tillfället i akt att stärka din yrkesroll genom ett ständigt utvecklande fyllt med engagerande föreläsningar, praktiska övningar och dynamiska diskussionsseminarier!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på en opererande avdelning samt om du har kunskaper i vårdadministrativa system.
Du är skicklig på att organisera din arbetsdag och prioritera i akuta situationer. I ditt arbete är du noggrann, trygg och stabil, och du ser till patienternas olika behov. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt gentemot både patienter och anhöriga, samt att du har ett genuint intresse för människor. Vi önskar att du, liksom vi, värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
