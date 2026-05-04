Sjuksköterskor till uppdragsutbildning till HT 2026, ME Strålbehandling
Intresserad av utveckling inom onkologi? Vi söker sjuksköterskor eller röntgensjuksköterskor till uppdragsutbildning HT 2026, ME Strålbehandling
Du erbjuds
arbetstid - måndag till fredag, dagtid
möjlighet till rotationstjänster inom ME Strålbehandling
arbete på en högspecialiserad arbetsplats som kontinuerligt bedriver utbildning, forskning och utveckling
du får ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder inklusive friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme.
Strålbehandlingsavdelningen ingår som medicinsk enhet (ME) i Tema Cancer. Verksamheten bedrivs i lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med en modern utrustning. Vi bedriver högspecialiserad strålbehandling av alla tumörtyper och ansvarar för strålbehandling av både barn och vuxna. Verksamheten har cirka 120 medarbetare och med ett upptagningsområde för alla invånare Stockholm och på Gotland, gör det gör oss till en av Sveriges största strålbehandlingsavdelningar. Arbetsgruppen består av specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och onkologer. I teamet ingår även sjukhusfysiker och ingenjörer.
I vårt uppdrag ingår högspecialiserad vård, forskning och utbildning där verksamheten bygger på multiprofessionell samverkan och är inriktad på patientflöden. På brachy-enheten har vi tre behandlingsrum, ett strålskyddat vårdrum för PDR behandlingar, ett ultraljudsrum samt en egen postoperativ avdelning. Strålförberedande verksamheten består av datortomografer, magnetkameror, fixationslabb och dosplanering. Extern strålbehandling har åtta behandlingsrum (TrueBeam och ETHOS). Uppgradering av vår maskinpark sker enligt plan.
Inom verksamheten finns en stor grupp dosplanerare som utför dosplaner för fotoner, protoner och brachy. Vi har även en egen bokningsfunktion som koordinerar alla behandlingar och har kontakt både med remittenter, patienter och andra vårdgivare.Om tjänsten
Tjänsten är heltidstjänst. I din anställning kan förekomma helgtjänstgöring.
Vi söker nu sjuksköterskor till Extern strålbehandling. För att kunna arbeta hos oss behöver du genomgår Uppdragsutbildning/specialistutbildning inom strålbehandling.
Uppdragsutbildning/specialistutbildning inom strålbehandling startar under hösttermin 2026, vecka 37, måndag 7.septemebr vecka 44, måndag 26. oktober. Denna är en heltidsutbildning i samarbete med Lundsuniversitet och utbildningen ingår i din anställning hos oss. Vi garanterar studieplats och löneutbetalning under studietiden. Mer information om utbildningen: Utbildning i strålbehandling | Medicinska fakulteten. För att ansöka till utbildningen var vänlig och ansök till denna annons.
Kurspaketet innehåller kurserna:
Allmän onkologi och onkologisk omvårdnad
Organspecifik onkologi och fördjupat omvårdnad med inriktning strålbehandling
Strålbehandling och organspecifik omvårdnad vid strålbehandling, inklusive verksamhetsförlagd utbildning i strålbehandling
Vi söker dig som
är intresserad av att testa nya förslag och bidrar med egna idéer
har god kommunikations- och samarbetsförmåga
är positiv, engagerad, prestigelös och har stort intresse för onkologi
bemöter patienter och närstående på ett professionellt sätt och med empati
har förmåga till kritiskt tänkande samt förmåga att lägga märke till detaljer.
Svensk sjuksköterskelegitimation eller röntgensjuksköterskelegitimation.
Minst två år arbetserfarenhet inom akut sjukvård eller motsvarande.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Karolinska Universitetssjukhuset, Uppdragsutbildning/specialistutbildning Kontakt
Edisa Pepic 0725955954 Jobbnummer
9887845