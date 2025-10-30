Sjuksköterskor till uppdrag i Stockholm

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-10-30


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Stockholm, Upplands-Bro, Södertälje, Uppsala, Västerås eller i hela Sverige

Sjuksköterska till uppdrag i Stockholm

Vill du ha ett uppdrag där du får kombinera självständighet, utveckling och omtanke i ett tryggt och professionellt team? Vi söker nu sjuksköterskor till flera uppdrag i Stockholm - både privat och inom regionen

Publiceringsdatum
2025-10-30

Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i team, med fokus på personcentrerad vård och trygghet för patienten.
Du ansvarar för:

Bedömning, planering och uppföljning av vårdinsatser

Samordning av medicinska åtgärder och kommunikation med läkare

Handledning och stöd till omvårdnadspersonal

Dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner

Vi söker dig som:

Har svensk legitimation som sjuksköterska

Har minst två års erfarenhet som sjuksköterska under de senaste fem åren

Har erfarenhet av kommunal vård

Har genomgått HLR-utbildning inom de senaste 12 månaderna

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har grundläggande datakunskaper

Vi söker dig som:

Är ansvarstagande och trygg i din roll

Har förmåga att snabbt ta till dig ny information

Är flexibel och trivs med att anpassa dig till nya uppdrag och miljöer

Du har ett genuint engagemang för människor och bidrar med stabilitet, omtanke och yrkesstolthet i ditt arbete.

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-02. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Ted Nykvist
ted.nykvist@vardsupport.se
+46720797410

Jobbnummer
9582454

Prenumerera på jobb från Svensk Vårdsupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svensk Vårdsupport AB: