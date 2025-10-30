Sjuksköterskor till uppdrag i Stockholm
Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Stockholm
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till uppdrag i Stockholm
Vill du ha ett uppdrag där du får kombinera självständighet, utveckling och omtanke i ett tryggt och professionellt team? Vi söker nu sjuksköterskor till flera uppdrag i Stockholm - både privat och inom regionenPubliceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i team, med fokus på personcentrerad vård och trygghet för patienten.
Du ansvarar för:
Bedömning, planering och uppföljning av vårdinsatser
Samordning av medicinska åtgärder och kommunikation med läkare
Handledning och stöd till omvårdnadspersonal
Dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner
Vi söker dig som:
Har svensk legitimation som sjuksköterska
Har minst två års erfarenhet som sjuksköterska under de senaste fem åren
Har erfarenhet av kommunal vård
Har genomgått HLR-utbildning inom de senaste 12 månaderna
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har grundläggande datakunskaper
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och trygg i din roll
Har förmåga att snabbt ta till dig ny information
Är flexibel och trivs med att anpassa dig till nya uppdrag och miljöer
Du har ett genuint engagemang för människor och bidrar med stabilitet, omtanke och yrkesstolthet i ditt arbete.
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-02. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Ted Nykvist ted.nykvist@vardsupport.se +46720797410 Jobbnummer
9582454