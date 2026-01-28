Sjuksköterskor till thoraxavdelningen intensivvård uppvakningsenhet, VO tho
Nu behöver vi bli fler i vårt viktiga arbete på vår uppvakningsenhet! Är du sjuksköterska och vill få chansen att utvecklas och bredda dina kunskaper inom avancerad postoperativ vård så är du välkommen med din ansökan till vår spännande verksamhet.
På thoraxkliniken i Lund utför cirka 2 000 operationer och interventioner per år varav cirka 1 300 hjärtoperationer och cirka 600 lungingrepp. Kliniken är ett av Sveriges två center för thoraxtransplantationskirurgi och har även nationellt uppdrag för operation och vård av vuxna patienter med medfödda hjärtfel (ACHD).
Vi på uppvakningsenheten (THUVA) har ett nära samarbete med Thoraxavdelning intensivvård (THIVA) för att vårda patienterna postoperativt. Vår enhet har två salar som ligger inne på THIVA. På en av salarna vårdas patienter över hela dygnet. Den andra salen bemannas mellan klockan 10-18 och där vårdas patienter med behov av kortare postoperativ vård, upp till ett par timmar. Arbetstakten är varierande, med perioder av högt flöde av uppvakningspatienter.
Närheten till THIVA skapar en trygghet och ger stor möjlighet till utveckling. Även ett intresse för eventuell vidareutbildning inom exempelvis intensivvård ses som positivt då uppvakningsenheter arbetar tätt emot THIVA och kan kännas som ett naturligt steg i din vidareutveckling.
Som sjuksköterska hos oss på uppvakningsenheten kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp som arbetar med avancerad postoperativvård i anslutning intensivvårdsavdelningen. I arbetsgruppen finns både sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, anestesiläkare, kurator och medicinsk sekreterare. Du arbetar bedside och kommer att ha ansvar för en till två patienter samtidigt, beroende på flöde kommer antalet patienter kunna variera under ditt arbetspass. Du har totalansvar för patientens omvårdnad och verkar för en säker vård. Bland annat kontrollerar du vitalparametrar, utför medicinska behandlingar, stabiliserar och mobiliserar patienterna.
På enheten vårdas patienter som har genomgått hjärt- eller lungkirurgi och som har bra förutsättningar för snabbt återhämtande. Patienterna har varierande vårdtid beroende på ingrepp, de stannar allt ifrån några timmar till något dygn på uppvakningsenheten för att sedan bli överflyttade till lungkirurgisk eller thoraxkirurgiavdelningen för vidare postoperativ vård. När du börjar hos oss kommer du att få en individuell introduktion med teori och bredvidgång som är anpassad efter dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Efter introduktionen får du en mentor och tillsammans möts ni på kontinuerliga strukturerade möten under ditt första år på uppvakningsenheten för att du ska bli trygg i din roll.
Alla på enheten arbetar treskift mellan måndag och lördag. Enheten stänger efter dagpasset på lördag och på röda dagar. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att lyckas i rollen hos oss behöver du ha något års erfarenhet från yrket.
Du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Vidare har du förmåga att ta eget ansvar och fatta egna beslut, men du värdesätter också att arbeta i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du har ett gediget intresse för verksamheten som thorax bedriver.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Hoppas att du tycker vår enhet låter spännande, om du önskar så är du varmt välkommen att hospitera hos oss!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
