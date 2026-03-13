Sjuksköterskor till Sus Sjukhus hemma i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-03-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska som vill arbeta med specialistvård i hemmet? Då är Skånes universitetssjukhus (Sus) Sjukhus hemma något för dig. Vi önskar återigen utöka vår verksamhet med kompetenta sjuksköterskor.
Sjukhus hemma drivs av verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och intermedicin i samarbete med VO infektionssjukdomar. Det innebär att patienter som är i behov av akut specialistvård kan erbjudas detta i det egna hemmet i stället för på vårdavdelning på sjukhus.
Inspiration till vårdformen kommer från början från andra länder där konceptet "Hospital at home" används framgångsrikt. Studier visar på flera positiva effekter för patienten som vårdas i det egna hemmet, såsom att patienten äter och sover bättre, är mer aktiv och risken för akut förvirring eller fallolyckor minskar. Erfarenheter hittills visar på mycket hög patientnöjdhet och patientdelaktighet. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig sjuksköterska som vill vara en del av Sjukhus hemma Lund.
I stället för att patienten är inlagd på en vårdplats på sjukhuset så kommer vi som vårdpersonal hem till patienten för att genomföra den vård som idag utförs på slutenvårdsavdelningar. Patienterna kan följas på distans via digitala hjälpmedel och kan alltid snabbt komma i kontakt med oss på Sjukhus hemma samt läggas in på sjukhus om tillståndet kräver det.
Vi har och fortsätter eftersträva en bred kompetens i teamet och värdesätter det högt då våra patienter kan komma från alla olika enheter inom sjukhuset även om det flesta vårdas för antibiotikakrävande infektioner. Vi vill ständigt utvecklas och arbetar aktivt med vilka patienter vi kan vårda och hur vi kan inkludera samt ta hand om så många patienter på ett så bra sätt som möjligt.
Tjänsten innebär främst självständigt arbete med patienterna i deras hem där vi utför omvårdnadsbehandlingar och bedömningar samt medicinska behandlingar och bedömningar. Vi kan hantera mycket av de mediciniska åtgärder som kan utföras på en vanlig vårdavdelning inne på sjukhuset. Våra patienter kommer direkt från akutmottagningen, från vårdavdelningar samt direkt från primärvården. Det kan också innebära behandlingar på sjukhuset för våra patienter inskrivna i Sjukhus hemma. En del digitalt arbete ingår också så som videoronder med patienterna samt koordinering av patienter inne på sjukhuset.
Patienterna bor runt om i mellersta Skåne så du får se mycket både med bil och cykel. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällspass, både vardagar och helger, utan nattjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För arbetet krävs att du har tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska samt giltigt B-körkort. Om du har specialistutbildning inom infektion, medicin eller liknande är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet inom internmedicin, infektionssjukvård, annan slutenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har en förmåga att självständigt fatta beslut. Du är en person som ser möjligheter i stället för hinder. Du drivs av nya utmaningar, har lätt för att snabbt ställa om och har ett öppet sinne för att lära dig nytt. Vi är en enhet som förändras så att trivas bra med det är en fördel. Vidare så värdesätter vi att du har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot patienter och kollegor samt att du är en teamspelare som bidrar till ett givande samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som en intressant tjänst? I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot spännande möten!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Camilla Andersson, Enhetschef Sus Sjukhus hemma 046-17 37 77 Jobbnummer
9796220